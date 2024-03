Jorge Recio habla de todo en el Perfumerías Avenida: el futuro de Nacho Martínez, los fichajes, Würzburg, la falta de reconocimientos...

Jorge Recio, presidente del Perfumerías Avenida, ha hablado de toda la actualidad después de despedirse con honor de la Euroliga ante el Fenerbahce. En una entrevista con SALAMANCArtv AL DÍA, el empresario ha tratado una amplía variedad de temas como el futuro de Nacho Martínez, el de la plantilla, la Copa del Reina, las mejoras necesarias en Würzburg o la falta de reconocimiento al club desde determinadas esferas.

Euroliga: "Es una competición muy complicada, es dura y constante. Compites contra los mejores equipos de Europa y empezamos bien, pero luego vino un bajón con el tema de las lesiones y hubo que hacer un cambio de entrenador. Le dimos un impulso al equipo y ese trayecto nos llevó a jugar contra el mejor equipo de Europa. Estoy contento y orgulloso porque la temporada no ha sido fácil por todo lo que ha pasado, pero volvemos a estar entre los ocho mejores de Europa. Hemos peleado muy bien contra el Fenerbahce en Turquía y Salamanca. Me quedo con la afición apoyando".

Fenerbahce: "Desde que se hace el sorteo allá por agosto en Alemania, 15 equipos no quieren un cruce con Fenerbahce porque es el mejor de todos. ¿Si hubiera sido otro rival habríamos pasado? Creo que las posibilidades habrían sido mayores viendo cómo ha jugado el equipo. Hemos dado la cara y contra otro equipo que no fuera el primero de ese grupo, seguro que se lo habríamos puesto más difícil todavía".

Copa de la Reina: "La ilusión es total, llevamos compitiendo desde el inicio de Liga con lesiones. Solo pido que podamos llegar a la Copa con la plantilla completa. No ha habido ningún partido con la plantilla al completo y es algo complicado de digerir. Silvia es nuestra estrella y no estamos contando con ella, por eso quiero competir con todos los efectivos a disposición de Nacho".

Nacho Martínez: "No era fácil sustituir a Pepe. Tenemos una amistad, pero no me puedo guiar por eso y hacía falta un cambio. Todos nuestros éxitos serán suyos. Me di cuenta que era lo que tocaba y no tenía entrenador cuando lo decidí, pero necesitaba a alguien que conociera mucho el baloncesto español. Me apareció por sorpresa el nombre de Nacho y no tuve ninguna duda. Es un entrenador distinto y nos da una gran tranquilidad, pero conocimientos y exigencia tiene la misma que cualquier otro. Da tranquilidad dirigiendo con respecto a otros entrenadores intensos que veníamos teniendo. Esa tensión repercutía en mí también y en el día a día, por eso quería a alguien más reposado. Los resultados de Nacho a nivel deportivo ahí están. No hace falta tensión para ganar los partidos porque las jugadoras salían tensionadas y él nos da esa tranquilidad. El juego es distinto y estoy encantado con él".

Carácter tranquilo del entrenador: "De los 2.500 abonados del Perfumerías Avenida, cada uno haría su alineación. El equipo va bien y me veo más seguro con Nacho en el banquillo cuando vamos a afrontar un partido que lo que vivimos a principio de años, ya que no sabíamos si íbamos a ganar o si el rival se iría a 15 puntos. Eso era un problema de todos. No tengo ninguna crítica para Nacho. En este mundo suele haber más fútboleros que gente del baloncesto. No sé si Del Bosque, Zidane o Cruyff han sido malos entrenadores entonces, cada uno tiene su manera de actuar. No hace falta ser intenso para lograr éxitos. Nacho tiene dos Euroligas como segundo entrenador y está totalmente contrastado, pero nunca llueve a gusto de todos. El que diga ese tipo de cosas de él, igual es que prefiere que pongamos a un amigo suyo o a él, no lo sé... Solo pido que se respete al entrenador de Avenida, que lo está haciendo muy bien y debemos seguir juntos. Nos queda lo bonito de la temporada y hay críticas que no son nada constructivas".

Futuro de Nacho Martínez: "No es que Nacho tenga que conseguir un título para seguir. Fue él el que transmitió que solo quería contrato hasta final de temporada y a mí me dejaba libertad para mirar al futuro. Con Nacho no hemos hablado de futuro ahora mismo porque él es el que lo ha decidido así, pero no estoy buscando entrenador para la temporada que viene. Estamos planificando el equipo de la temporada que viene y muchas de las jugadoras me preguntan qué entrenador va a tener Perfumerías Avenida, pero no es algo que me preocupe para nada. Hablaré con Nacho, está claro. Pero en el contrato se reflejó lo que él quería y yo se lo agradezco porque estaba en una situación complicada por aquel entonces para elegir a mi entrenador de la temporada que viene. Seremos competitivos sin duda...".

Plantilla de la 24/25: "Fichado o renovado no tengo nada a día de hoy, pero está claro que vamos avanzando las conversaciones con algún tipo de incorporaciones que queremos hacer. Estamos yendo más lentos que otros años, pero no me preocupa. Tenemos, en principio, cuatro jugadoras de esta temporada para la que viene y son Silvia, Arica, Fasoula y Gil. Queremos construir alrededor de ellas y seremos competitivos. Todos los días hablo con Raquel y le pido opiniones a Nacho de jugadoras que salen, ya que él tiene peinada la competición y a las españolas".

Caso Horvat y Carter con Jairis: "Nosotros hacemos nuestro camino e intentamos cuidar la imagen. Lo de Horvat es muy sencillo y el 12 de marzo vencía su contrato temporal, por lo que a ella se le cerraban todas las puertas para competir y se ha comportado de maravilla. Nosotros ya hemos recuperado a Prince y hay seis jugadoras en el juego interior, por lo que le propuse a Nacho y Raquel que la dejásemos salir. Hablé con su representante para no perjudicarle y solo le pedí que me dijera el equipo al que iba a ir, me comentó que a Jairis y no puse ningún problema. Tampoco añadí cláusulas para que no jugase. En lo de Arica lo hicimos todo correctamente y ya expliqué lo que pasó. A ella no se le dio el mejor recibimiento, pero aquí le daremos un aplauso a Horvat el sábado. Hay que tratar bien a las jugadoras y quiero lo mejor para ella, al final son las mejores embajadoras de Avenida".

Würzburg: "El pabellón no es nuestro y estoy agradecido por tener un sitio en el que jugar. Sí que es verdad que ya no en Euroliga, sino en Liga competimos en pabellones que dan envidia, pero esto es lo que tenemos en Salamanca. Creemos que se puede mejorar, pero llevamos toda la vida con Würzburg así. Todas las ciudades tienen un pabellón más del siglo 21, pero yo tampoco puedo hacer más. No sé si en los planes de las instituciones están las mejores para Würzburg, aunque alguna vez sí he pedido pequeñas mejoras. Algunas han sido por puras exigencias de FIBA u otros organismos, tamiién he solicitado que se mejore la megafonía y otra opción es poner asientos con respaldo. Los presupuestos les limitarán me imagino. Avenida se merece ese tipo de mejoras, pero no solo Avenida. He sido concejal de Deportes y he cambiado muchas cosas en Salamanca, pero eso mermó que mirase hacia el baloncesto por lo que se pudiera comentar. Hay que estar orgulloso del equipo que tenemos en Salamanca y somos los que mejor porcentaje de asistencia con respecto al pabellón tenemos en Salamanca o en Liga Femenina. Würzburg siempre será nuestro pabellón, pero las mejoras son bienvenidas cuando sea. Todo el mundo sabe que habría que invertir en Würzburg por el bien de los salmantinos. Se ha hecho el Anexo al lado y estamos agradecidos. En cantera nos quedamos un poco estancados porque no tenemos instalaciones para poder competir, eso también ha sido una reclamación".

Falta de reconocimiento a nivel de premios: "Ese sentimiento de empatía siempre lo hemos tenido, pero en el último año sí que no se ha tenido en cuenta los éxitos que hemos tenido. No sé si está perdiendo eso a nivel institucional, pero para nosotros es importante conseguir títulos y también quedar subcampeones en todos los títulos de España. Hay poca gente que tuvo que valorar eso en ciertas cosas y no lo hizo, por lo que nos dio rabia. Somos un equipo para presumir, seamos campeones o no. Hay determinada gente que en algunos momentos debería valorar a Avenida. Me da rabia y tristeza que en el último año no se nos tuviera en cuenta por parte de los que decidieron".