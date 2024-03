Jehu y el Ávila - Salamanca UDS: "Seguramente estén nerviosos. La Liga estaba casi hecha y ahora la pueden perder"

Jehu Chiapas, entrenador del Salamanca UDS, ha analizado para los medios de comunicación locales la visita al Adolfo Suárez.

Ávila: "Es el equipo que va líder y hay una oportunidad de recortar distancias, que es algo que depende de mí. En la prensa y en la afición se nota la semana que es. Es el rival que marca la diferencia y depende de ti. Vienen de un par de partidos con mala dinámica".

Juego: "Nosotros no vamos a cambiar y el Ávila hará igual. No es un equipo que domine y se siente cómodo sin balón".

Espina: "Es un golpe y no ha evolucionado. Tiene molestias, veremos para el fin de semana. No sé si será baja e igual no hace falta que entrene siempre. ¿Fisura? No lo sé, es tema más de médicos".

Galván: "Nosotros no forzamos y si cree que puede jugar, adelante. Han estado un poco al margen y lo suyo es muscular. Él tiene más probabilidad jugar. Todos viajarán".

Venta de entradas: "Me hubiera gustado que fuera de otra manera, pero nosotros no podemos resolverlo. No quiero hablar de más. No sé a fondo el nombre del culpable. Ojalá mi gente tuviera mayores facilidades".

Favorito: "Tenemos una de las mejores plantillas y las estadísticas nos hacen peligrosos. No creo que tengamos ventaja porque sus entrenadores estén sancionados. Siempre somos protagonistas con balón. ¿Si ellos están nerviosos? ".

Le vale el empate: "Es la ventaja de que ellos vayan arriba y tienen más dificultades. Si ganamos es un golpe. Tenían la Liga resuelta y pueden tener dudas. Seguramente estén nerviosos. La Liga estaba casi hecha y ahora la pueden perder. No hay nada peor que poner eso en riesgo e igual piensa más en perder la Liga que en ganarla. También pueden hacerse fuertes. No iba a depender de nosotros mismos".

Once: "Hay mucha posibilidad de que repitan".