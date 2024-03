El PSOE acusa a Fernando Rodríguez de "mentir" sobre "el derroche de dinero público" en Mercasalamanca

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca acusa al concejal de Hacienda, Fernando Rodríguez, de “mentir de manera descarada” en el pleno de este viernes sobre la viabilidad de Mercasalamanca. Los socialistas recuerdan que en 2023 la sociedad arrojó unas pérdidas cercanas al millón de euros, en buena parte debido a un resultado de explotación negativo.

En la sesión extraordinaria del pleno celebrada este viernes se ha debatido la aprobación de un plan de viabilidad para Mercasalamanca, "un nuevo intento para sacar a flote una compañía con un largo historial de problemas económicos solventados a base de inyectar dinero público por parte del Ayuntamiento, propietario del 52 % de la empresa", afirma el PSOE. Fernando Rodríguez, concejal del Partido Popular, ha defendido que Mercasalamanca es Eviable por sí misma, lo que contrasta con el resultado de explotación negativo de 233.679,06 € presentado en las cuentas anuales de 2023E.

Los "malos datos económicos de la empresa no son una circunstancia nueva, sino que en 2011 llegó a estar en preconcurso de acreedores". Esta situación lleva a los socialistas a definir a Mercasalamanca como un “agujero negro de dinero público con pocas perspectivas de futuro bajo la gestión del Partido Popular. Para que una empresa sea viable es básico que tenga una estrategia de mercado. Yo todavía no he conseguido verla”, ha reprochado el concejal socialista Fidel Francés durante el Pleno municipal".

Francés ha pedido al Gobierno municipal que presente "un verdadero plan de viabilidad" para Mercasalamanca, dado que considera que "el documento actual no es más que un plan de saneamiento con el único objetivo de amortizar la deuda, 3 millones de euros, que nos va a costar a los salmantinos y que además comprometen el presupuesto de los próximos años”.

“No hay que olvidar que los socios de Mercasalamanca somos todos los vecinos de Salamanca, que llevamos aportado un montón de dinero y queremos evitar que se vaya por el desagüe”, ha concluido Fidel Francés.