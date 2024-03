Dani Ponz se olvida de su renovación con Unionistas: "Cuando se consiga el objetivo, empezaremos a hablar"

"No es el momento de esto, ahora mismo le haríamos un flaco favor al club si salimos de algo que no sea el Celta", ha señalado

Dani Ponz, entrenador de Unionistas, ha comparecido en la previa del importante partido contra el Celta B.

Celta B: "Nos hemos encontrado a mucha gente durante la semana que nos dice que es la bestia negra de Unionistas. Hacen las cosas muy bien y eso se plasma a nivel ofensivo, propone mucho y eso se traduce en goles. A muchos se le da mal este equipo. Durante la semana me lo han dicho mucho, pero nosotros vamos a combatirles para dañarles"

Cambios: "Los contextos de los partidos son distintos, venimos además de no ganar. Habrá cambios. Los partidos ahora mismo contra la gente de abajo son a matar, a nivel de intensidad nosotros tenemos que ser igual. El partido de mañana sería acabar con 38 puntos, algo que el año pasado lo hicimos en el mes de abril. Es un paso importante hacia la salvación".

Horario: "Hubiera puesto otro horario. No invita ni el horario ni el frío al venir al Reina Sofía este fin de semana...".

Rubén Andrés: "No me puede llenar más de alegría. Rubén me ha tratado siempre muy bien, el está aquí encantado. Me llena de orgullo. Él me dio confianza y eso es lo que vale cuando todo va mal"-

Renovación: "No es el momento de esto, ahora mismo le haríamos un flaco favor al club si salimos de algo que no sea el Celta. La continuidad de Rubén es un facto a favor para todo el cuerpo técnico. Cuando se consiga el objetivo, empezaremos a hablar".

Bajas: "Dani Nieto y Nespral. Eka no está a 100% pero está disponible"