Damián Castaño, ante su comienzo de temporada: "Afronto la corrida del domingo como si fuese la única de este año"

El domingo 3 de marzo está marcado en rojo desde hace tiempo para un Damián Castaño que ya descuenta las horas para vestirse de luces por primera vez en la que será su temporada más importante como matador de toros. El torero salmantino afronta este 2024 como uno de los llamados a reafirmar el serio toque de atención que dio el año pasado. Castaño atiende la llamada de SALAMANCArtv AL DÍA unas horas antes de hacer el primer paseíllo del año, que tendrá lugar en Villaseca de la Sagra (Toledo) frente a una corrida de Peñajara en un festejo que se celebrará a beneficio del Proyecto "Inmunoterapia avanzada en el cáncer infantil" de la Fundación Oncohematológica Infantil del Hospital Niño Jesús.

- A las puertas de tu temporada más importante, ¿Cómo te encuentras?

- Muy ilusionado y muy responsabilizado. El trabajo del invierno está ya hecho y creo que ha sido una preparación muy fuerte tanto física como mentalmente. Espero que eso se traduzca en buenos resultados en la plaza. Soy de la creencia que el esfuerzo que siempre tiene recompensa. Siempre he confiado en que antes o después llegaría la recompensa y me atrevo a decir que el toreo me está dando ahora la recompensa a tantos años de soledad y esfuerzo. Han sido años de torear muy poco y se contaban con los dedos de una mano, y sobraban dedos, los que confiaban en mí. Sé que no he conseguido grandes cosas, pero estoy consiguiendo objetivos que me parecían inalcanzables.

- Imagino que uno de tus objetivos es que todo el esfuerzo que has hecho el año pasado para estar anunciado en varios festejos de principios de temporada se vea recompensado.

- Me ha dado mucha moral verme anunciado en tantos festejos en este comienzo de temporada. En estos doce años como matador de toros es el año que más fechas firmadas tengo a estas alturas, pero no me gusta pensar en eso y no relajarme. Quiero pensar que mi única cita es la del domingo en Villaseca de la Sagra y no quiero pensar más allá de ese día. No quiero relajarme porque no me vendría bien. Quiero ir día a día, corrida a corrida...

- ¿Sientes que es tu momento de subirte al tren, como se suele decir?

- No soy una persona que me guste meterme presión a mí mismo porque creo que sería contraproducente, pero soy consciente de la responsabilidad que tengo. No me gusta pensar que si no pasa nada en los festejos que tengo mi carrera se acaba porque no iría tranquilo a la plaza. Lo que sí puedo decir es que cada tarde voy a ir feliz y contento porque estoy toreando y pisando plazas importantes. En definitiva, estoy haciendo lo que más me gusta en mi vida y lo que siempre he soñado, viviendo en torero.

- El compromiso de Villaseca de la Sagra del domingo, primero con repercusión...

- Es muy importante porque además de que es un pueblo muy taurino se suma que estarán las cámaras de televisión en directo. La responsabilidad es mucha y todo lo que se haga tendrá una gran repercusión, además con una corrida muy seria y que por trapío podría ser perfectamente válida para cualquier plaza de toros de primera categoría.

- Además reencuentro con la ganadería de Peñajara, que fue un binomio con el que volviste a dar que hablar en Cenicientos.

- Ha sido una de las ganaderías más importantes de mi carrera porque como bien dices mi primer gran triunfo fue en Cenicientos con un toro de esta ganadería. He matado cinco o seis corridas de toros de Peñajara y siempre se me ha dado bien, triunfando con ella. Es una ganadería importante, que pide mucha firmeza y que no es fácil, pero que le das lo que piden son toros agradecidos. Son toros que imponen mucho y no quieren dudas ninguna. Si ven dudas se pueden venir arriba, por lo que hay que estar muy firme.

- Y el festejo del domingo jugándote la vida por una buena causa ...

- Siempre estoy dispuesto a ayudar para lo que se me requiera, y más aún para una enfermedad así. Ojalá que la recaudación sea muy buena y que los tres toreros y el ganadero, además de todo el pueblo de Villaseca de la Sagra, disfrutemos de una tarde importante.