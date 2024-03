Candela Peña y Pilar Castro protagonizan la obra ‘Contracciones’ en el Teatro Liceo

El Teatro Liceo acoge este sábado la representación de la obra ‘Contracciones’, protagonizada por Candela Peña y Pilar Castro. Una obra que explora la invasión creciente de las grandes compañías en la intimidad de sus empleados.

Con hábil precisión se muestra a una mujer en un cargo de poder que entrevista a Emma, de la sección de ventas, acerca de su vida amorosa. Al principio, hay algo cómico en la definición legalista de la empresa de lo que constituye una relación romántica o sexual. Esto, sin embargo, se convierte en lascivia mórbida cuando la gerente exige detalles íntimos de la aventura de Emma con un colega, Daniel.

Las campanas de alarma suenan cuando la relación se prolonga demasiado. El embarazo de Emma conduce a la separación forzada de Daniel y la manipulación despiadada de todos los aspectos de su existencia. A través de Emma se muestra cómo la actitud desafiante ante la injerencia corporativa da paso gradualmente al cumplimiento voluntario por parte de los empleados y cómo estos permiten cada vez más que las empresas se adueñen de ellos en cuerpo y alma.

Según el director de esta obra, Israel Solá, “Contracciones es una obra divertida y cruda. Una distopía laboral al más puro estilo George Orwell con tintes de humor negro. Una mezcla perfecta entre Black Mirror y The office. Un combate de esgrima entre dos grandes actrices que escena tras escena se van adentrando en un pozo cada vez más oscuro. Congelando nuestras risas. Mostrándonos lo equivocados que estamos si creemos que una pequeña cesión no es tan importante. Porque tras una vendrá otra, y al final acabaremos por no entender como hemos llegado hasta ahí”.