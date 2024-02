Rubén Andrés y la continuidad de gente como Nespral o Erik: "No quiero individualizar. Los 21 jugadores se merecen el mismo respeto"

Rubén Andrés, director deportivo de Unionistas, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA después de que se anunciase su renovación bajo una cláusula de 1+1 si no hay descenso hasta 2026.

Acuerdo: "Me siento bien y contento porque en el mundo del fútbol es complicado que confíen en ti a largo plazo, pero tanto Roberto Pescador como el resto de la directiva sí que lo han hecho desde el minuto 1. En un sitio en el que se está feliz, toca seguir hacia delante".

Conversaciones: "Ha sido todo muy rápido y ha durado poco, igual que en verano. Nos sentamos, tomamos una cerveza, tú quieres, yo quiero... y así se ha hecho. Parece exagerado, pero ha sido así. Estábamos condenados a entendernos prácticamente".

Avanzar trabajo: "Ayuda mucho a planificar todo antes que si llego en verano. En cuanto acabe la temporada, si todo va bien, ya tendremos más de cuatro jugadores en plantilla y un trabajo hecho. Parece que solo tenemos que hacer una plantilla para el 31 de agosto, pero luego las tareas siguen viendo partidos y haciendo bases de datos. Esto va de 365 días".

Hasta 2026 si no se baja: "El mundo es muy cortoplacista y no se mira más allá del mañana, por lo que esto es algo muy bueno. Me hace feliz y me ayuda para mirar todo con mayor tranquilidad. Antonio Paz es una persona que me da la vida porque cuatro ojos ven más que dos. Es un nexo con los jugadores".

Dani Ponz: "Todo el mundo sabe que quiero seguir trabajando con él, con el cuerpo técnico o con Antonio Paz. Trabajamos mano a mano y se verá con el paso del tiempo. No sé si será con la salvación hecha, después... pero todo tiene sus tiempos. Estamos todos tranquilos".

Jugadores con contrato: "Son Ramiro, Etxaniz, Rastrojo y Hugo de Bustos. Álvaro tiene una cláusula también en función de los partidos jugados. La intención es que en verano haya un bloque y no fichar a 20, mejor 10".

Renovaciones de gente como Erik o Nespral: "Es normal que sean jugadores de los que todo el mundo habla porque son capitales para nuestra plantilla, pero no quiero individualizar en nadie ahora mismo. Quiero que todos sientan que pueden renovar y están todos en la misma posición. Los 21 jugadores se merecen el mismo respeto, pero comprendo la pregunta y si fuese periodista también la haría. ¿El momento de hablar? No hay una fecha fija, pero cuando se consigan los primeros objetivos sí que iremos hablando con los jugadores y sus agentes".

Presupuesto: "Será más para la plantilla y el cuerpo técnico. Me gusta por poder traer a gente, pero también para darle más a esos jugadores que queremos renovar".

Afición: "Siempre digo que es la mejor de España y lo que vivimos en el Reina no se vive en otro estadio. Les debemos mucho y nos dejaremos todo por su felicidad. Solo puedo decirle gracias, gracias y gracias".