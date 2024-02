La mejor contabilidad para autónomos

Una quinta parte de su tiempo de trabajo. Este es el porcentaje que los autónomos dedican, de media, a la contabilidad de sus proyectos. Hacer facturas, enviar presupuestos, reclamar cobros… Son muchas las tareas que suelen estar incluidas aquí y que, para muchos, lastran el día a día y hacen que se pierda el foco sobre lo verdaderamente importante.

En ese sentido, en los últimos años cada vez están más presentes los programas de facturación en las pymes españolas. Los trabajadores por cuenta propia han entendido que estos programas no son solo para las grandes empresas y que sumarlos a su día a día puede ser muy beneficioso.

Ahorro de tiempo, mejora en el control de las cuentas, cumplimiento de la legalidad, mayor capacidad estratégica y un descenso en los errores. Estos son los motivos principales por los que los autónomos se suman a la mejor fórmula de contabilidad: los softwares de facturación.

La tecnología como aliada en la contabilidad

Cualquier negocio del siglo XXI, sea del sector que sea, debería mirar a la tecnología como su principal aliada.

En el ámbito de la gestión económica, las ventajas de los programas de gestión está más que demostrada. Los softwares profesionales están pensados para automatizar procesos como la emisión de facturas, hacerlas válidas con la firma electrónica e incluso generar las liquidaciones de impuestos de manera automática.

¿Cuál es el principal beneficio de esto? Tiempo. El autónomo puede reducir notablemente la atención que le dedica a estas tareas y centrarse en otros ámbitos de la empresa como la atención al cliente, la elaboración de productos o realización de servicios, los envíos…

Pero no solo eso: estos sistemas de gestión de cobros y pagos suelen formar parte de unos sistemas mucho más avanzados que permiten controlar el stock, registrar las horas de trabajo de los empleados o incluso gestionar las exportaciones… haciendo que toda la actividad de la empresa quede registrada y dirigida desde un único espacio.

La consecuencia directa de esto es que los empresarios mejoran notablemente su conocimiento global sobre su propio proyecto. Y pueden identificar puntos débiles, oportunidades de crecimiento, perfiles de clientes y muchas otras cosas que pueden marcar la diferencia entre un negocio exitoso y otro que no lo es tanto.

Conexión multiplataforma

Otra de las características de un buen generador de facturas online es que toda la información queda almacenada en la nube. De este modo, los empresarios pueden acceder a cualquier recibo o informe desde el ordenador de la empresa, pero también desde la Tablet o el móvil si es necesario.

El control sobre todo el papeleo de la empresa es, por tanto, total y constante: no hay pérdidas de facturas, no se queda ningún gasto por incluir, no se olvida ningún pago pendiente por parte de un cliente… Pequeños granos de arena que contribuyen a mejorar la salud económica y funcional de la compañía.

Todos estos puntos justifican los esfuerzos que desde el Estado están haciendo para que los autónomos se sumen a la contabilidad digital con programas de facturación autorizados en los próximos años.