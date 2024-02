Mati y la afición del Salamanca UDS en Ávila: "El año pasado parecía que jugábamos de locales y es normal que no quieran eso"

Mati Hernández, jugador del Salamanca UDS, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar de su momento de forma, el ascenso, el partido con el Ávila y toda la actualidad de su club.

Sensaciones: "Buenas, estamos demostrando que somos un equipo compacto y vamos unidos. Sabemos a lo que jugamos para lo que viene".

Ocho jornadas sin perder: "Es algo positivo y el fútbol va mucho de dinámicas, pero debemos seguir trabajando y mantener la portería a cero porque ocasiones vamos a tener seguro. Somos sólidos y eso nos viene bien".

Central: "Me encuentro bien a nivel personal y vengo trabajando desde pretemporada para estar preparado en todo momento. He tenido la oportunidad y la he aprovechado. Puedo jugar como central sin ningún problema y ya lo he demostrado".

De estar en la lista de bajas a ser fijo: "Entre unas cosas y otras ha habido jugadores que se han ido, otros han llegado y me ha tocado jugar como central. Estaba preparado y lo intento hacer lo mejor posible para ayudar".

Ávila: "Son tres puntos, igual que los del Bembibre. Hay que afrontarlo como un partido más y son todo finales. Es importante para nosotros. ¿Si ellos tienen nervios? Son dinámicas, a veces positivas y otras negativas. Igual tienen más dudas, pero van a competir y costará mucho trabajo".

Afición: "El ambiente del playoff del año pasado allí fue increíble y parecía que jugábamos de locales. Es normal que no quieran que eso vuelva a suceder. Debemos ir de la mano de la gente para conseguir el objetivo y les necesitamos el resto de la temporada".