Este es el recorrido de la XII Media Maratón Ciudad de Salamanca

La XII Media Maratón Ciudad de Salamanca es una prueba organizada por el Club Deportivo Popular Media Maratón Ciudad de Salamanca, Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, Laboral Kutxa, Diputación de Salamanca, Policía Local de Salamanca, y la autorización de la Federación de Atletismo de Castilla y León estando incluida en el calendario autonómico, mientras que se celebrará el día 3 de marzo, dando comienzo la misma a las 10:30 horas.

EL RECORRIDO

SALIDA: Pº de la Estación 9– Av. Cipreses – Gª Julio Robles - Gª Castilla y León – Av. Mª Auxiliadora - Av. Mirat – C/ Zamora – Pl. Mayor – Pl. Poeta Iglesias – C/ Quintana -Rúa Mayor – Pl. Anaya – C/Francisco de Vitoria – C/ La Fe – C/ Libreros – C/ Veracruz –Pl. de la Merced – C/Balmes – C/ Serranos – C/ Compañía – Pl. Agustinas – C/ Ramón y Cajal – C/ Fonseca – C/ García de Tejado – C/ Joaquín Zahonero – C/ San Claudio – Cuesta de la Encarnación – C/ Peñuelas de San Blas – C/ Cuesta de San Blas – C/ Vaguada de la Palma –Puente Sánchez Fabrés-Gª de la Charrería - N-620 - C/ de Buenaventura – Ctra. De Vecinos –C/ Tratado de Roma – Av. De la Virgen del Cueto –Pº de las Cuatro Calzadas – C/ de las Dos Encinas- Pº de las Dehesas – Pº Cuatro Calzadas – Av. De la Virgen del Cueto – Carril Bici (C/ Buenaventura) – N-620 – Pº Progreso – Puente Romano – C/ San Gregorio –C/Teso de San Nicolás – Carril bici ribera del Tormes – C/ Río Carrión – Av. De las Artes – Av. Aldehuela – Av. De la Reina Berenguela – C/Colombia - Pl. Alto del Rollo – Av. Comuneros – Parque La Alamedilla – META