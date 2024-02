Elogio de la traición, libro de Denis Jeambar e Yves Roucaute, juega, desde el título, con ese concepto: a una palabra negativa, traición, le da un sentido más bien positivo.

Va otra cita que, por supuesto, más de uno y una puede tildar de neoliberal… o de lo contrario: “El gran traidor, hombre de gobierno de nuestra época, antepone el realismo a los dogmas”.

Alguna más: “El objetivo de la traición es mantener los cimientos de la sociedad”; “La autoridad no proviene del diktat sino de la intuición de las transformaciones en curso”.

Va una un poco más larga: “No traicionar es perecer: es desconocer el tiempo, los espasmos de la sociedad, las mutaciones de la historia. La traición, expresión superior del pragmatismo, se aloja en el centro mismo de nuestros modernos mecanismos republicanos. El método democrático, adoptado por las repúblicas, exige la adaptación constante de la política a la voluntad del pueblo, a las fuerzas subterráneas o expresas de la sociedad”.

Esto, tan interpretable, también puede entenderse… en tirio o en troyano. O sea, que no, la traición no es siempre en mal plan; tampoco es infamia (“La infamia es propia de la autocracia, cuya naturaleza profunda es el inmovilismo”).

Uy, esto último nos puede hacer arquear la ceja; por ejemplo, ante quien usa lo que es de todos para quedárselo él, o él y los suyos, para que nadie más pueda llegar a donde él llegó.

En fin, que a lo mejor es bueno releer a don Denis y don Yves para salir del aturdimiento y no caer en el enojo o la ofuscación.

Vivimos momentos de incertidumbre, ya lo he escrito en varias ocasiones; son demasiados los que quieren arrimar las ascuas a sus sardinas; así es el populismo; si no nos damos cuenta, probablemente no tardaremos mucho en echar de menos esa política de la que hoy nos quejamos.

Y eso sí sería traición: a nosotros y al futuro.

