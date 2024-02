La ONCE conmemora en Salamanca el Día Internacional de la Mujer

El Grupo Social ONCE dedica la imagen del cupón del 7 de marzo al Día Internacional de las Mujeres, que se celebra el día 8. En total, cinco millones de cupones recorrerán todo el país reivindicando la igualdad en todos los sentidos.

Araceli de las Heras, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla y León, ha entregado a Miryam Rodríguez, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Salamanca, y a Eva María Picado, diputada?de Bienestar Social,?Igualdad?y Juventud, una reproducción de este cupón, durante el acto que se ha celebrado este jueves en la sede la ONCE en Salamanca, que también ha contado con la participación de la directora de la ONCE en Salamanca, Esther Pérez,

Con anterioridad, se ha celebrado una charla-desayuno, bajo el título 'Desayuno con talento femenino', en la que han colaborado mujeres representantes de las diferentes asociaciones de la discapacidad, igualdad e inclusión de Castilla y León.

La ONCE reivindica la eliminación de la brecha salarial por cuestión de género y alerta de nuevo de la doble discriminación que se genera en muchos ámbitos al sumar género y discapacidad.

La presencia femenina en la plantilla del Grupo Social ONCE se sitúa en 2023 en el 44,4% del total, hasta alcanzar 32.000 mujeres, de las cuales casi la mitad tiene discapacidad (algo más de 15.000). Es la mayor Organización del mundo en empleo de estas mujeres, mejorando además los datos del año anterior.

En el Grupo Social ONCE las mujeres y hombres que desempeñan un mismo puesto de trabajo perciben igual retribución, sin diferencias por sexo. Además, las mujeres ocupan en la ONCE el 47,7% de los cargos intermedios.

Y, dado que el talento no tiene sexo, edad o condición, la prioridad es incorporar talento también de personas con discapacidad -que lo tienen más difícil-, para que trabajen en igualdad de condiciones retributivas y con posibilidad de tener un desarrollo profesional.

Con la ayuda de Inserta Empleo, el intermediador laboral de Fundación ONCE para la formación y el empleo, ayudamos también a mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género. En 2023, 142 mujeres en esa realidad fueron contratadas por Ilunion y 26 son vendedoras de la ONCE.

Desde sus orígenes, la ONCE, decidió que quienes ocupen puestos de trabajo de igual valor cobren lo mismo, independientemente de que sean mujeres u hombres o de que tengan o no discapacidad. Y trabaja para detectar talento con discapacidad capaz de trabajar en igualdad de condiciones retributivas, algo presente trans versalmente en todas las categorías.