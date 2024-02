Nacho Martínez da la clave de la eliminación del Perfumerías Avenida en Euroliga: "En el tercer cuarto se nos ha hecho de noche"

Nacho Martínez, entrenador del Perfumerías Avenida, ha atendido a los medios de comunicación tras el partido con el Fenerbahce.

Valoración: "Teníamos el control en el primer tiempo y hemos dejado en pocos puntos a este equipo, pero en el tercer cuarto se nos ha hecho de noche. Hemos fallado opciones de canasta para tener continuidad y luego han venido las inseguridades para que ellas fueran anotando. El equipo no ha dejado de trabajar en ningúm momento y le felicito por la serie que ha hecho".

Reforzado: "Todos queríamos ganar por que la gente ha venido a apoyar y queríamos ofrecerle la victoria. Ahora hay frustración, pero en unas horas veremos el esfuerzo realizado y toca pensar en todo lo que viene por delante. Viene Jairis, que está en buena dinámica. Hay que intentar asaltar el primer puesto en Liga. Podíamos haber ganado el partido...".

Errores: "¿Irnos a 12? Ahí no había bajón, pero necesitas meter en ciertos momentos y se nos han salido del aro. Hay que tener un gran acierto todo el partido, aunque eso ocurre pocas veces en el baloncesto".

Prince: "Acaba de salir de una lesión y venimos de jugar en Zaragoza, que fue un gran esfuerzo. Igual sí se ha notado que ha pasado factura todo eso, pero hay que tener paciencia".

Silvia: "Está en la última parte del proceso de recuperación y anda pendiente de una prueba. La veo con ganas y a ver lo que dicen los médicos. Seguro que está dentro de poco".

LEO RODRÍGUEZ

"Estoy muy orgullosa del equipo porque hemos luchado hasta el último minuto. Hemos hecho una Euroliga bonita, pero en el inicio del tercer cuarto le dimos esperanzas a un equipo que no perdona. Esto nos tiene que dar más energía y confianza porque si casi ganamos al Fenerbahce, el límite es el que queramos poner como el Perfumerías Avenida que somos. Esto es parte del baloncesto, los tiros a veces entran y otras no. Fenerbahce lo tendrá complicado para ganar la Euroliga si no es un equipo".