Los músicos que garantizarán un deliciosa velada en la Casa Lis

El saxofonista Ismael Arroyo y el pianista Eduardo Moreno protagonizarán el concierto "Suite para una vida" en el Museo Art Nouveau y Art Déco - Casa Lis el sábado 2 de marzo a las 21 horas. El concierto organizado por la Asociación de Amigos del Museo Casa Lis será de acceso libre y gratuito hasta completar aforo, si bien los socios que así lo acrediten tendrán prioridad en el acceso hasta cinco minutos antes de la actividad.

"La música tiene siempre una magia especial que nos hace vivir sensaciones y momentos únicos. A veces incluso nos hace recordar a seres queridos o viejos recuerdos, donde además gracias a ella podemos revivirlos una y otra vez." Ese componente ha inspirado a la creación de la idea general de este programa, en este caso incluyéndolo en su totalidad por obras con forma de suite. Con un total de cuatro obras con esta forma, podemos apreciar diferentes estéticas a través del saxofón y el piano. Todas ellas no dejarán indiferente a nadie, puesto que gran parte son conocidas y recordadas por todo el público gracias a la enorme tradición histórica que poseen.

En primer lugar, el programa dará comienzo con el conocido "Invierno" de Antonio Vivaldi perteneciente a su gran obra "Las cuatro estaciones". Con una transcripción literal para saxofón soprano y piano y desde el respeto más absoluto hacia la obra, se evocará la relación programática que posee con la estación invernal.

Con otro estilo y armonía diferente, nos encontramos con la "Suite" Op. 55 para saxofón alto y piano del reconocido pianista y compositor Fazil Say. En esta obra encontramos varios movimientos contrastantes llenos de colores y armonías combinadas con algunos modos, fruto de su pasión por el jazz.

En la misma línea con esta influencia, pero con otro estilo completamente diferente, llegamos al epicentro del programa. En homenaje al recientemente fallecido saxofonista y compositor navarro Pedro Iturralde, se interpreta una de las obras más representativas de su carrera, "Memorias", un tríptico donde se encuentra patente su inmensa y larga trayectoria.

Como broche final y con otra estética completamente diferente a las anteriores, viajamos hacia la ópera "Carmen" del compositor francés Georges Bizet en forma de fantasía de los temas más representativos para el compositor también francés François Borne. Esta ópera está ambientada en Sevilla y gira en torno a una joven gitana, por lo que podemos encontrar en las melodías y armonías un aire muy familiar a la música típica del folclore español.

El saxofonista

ISMAEL ARROYO se ha convertido en uno de los jóvenes intérpretes de saxofón más destacados según Jesús Torres, compositor y Premio Nacional de Música en 2012. Para ello, este saxofonista extremeño ha redefinido "lo que es ser un músico clásico del siglo XXI". Con el epicentro de su formación académica en el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León y la Universidad de las Artes de Berlín, ha completado y ampliado sus estudios como solista y músico de cámara.

Desde una edad temprana, ha actuado como solista en con grandes agrupaciones como la Banda Federal de Extremadura, la Orquesta de Cuerdas del COSCyL o varias bandas sinfónicas de las provincias de Cáceres y Badajoz. Ha colaborado en grandes festivales como el “Festival Ensems” de Valencia o el “Encuentro de Música y Academia” de Santander. En el ámbito internacional, ha ofrecido conciertos en importantes salas como la Berliner Philharmonie (Alemania), el Croatian National Theatre (Croacia), el Musikteatret Holstebro (Dinamarca) o la Academy of Music in Gda?sk (Polonia). También ha actuado en grandes salas españolas como CentroCentro del Palacio de Cibeles de Madrid, Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte de Ávila, Sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza, Palacio de Festivales de Cantabria o Teatro de la Maestranza de Sevilla.

Durante su trayectoria se ha formado con los saxofonistas Ángel Soria y Pablo Sánchez-Escariche, además de recibir clases de grandes solistas Internacionales como: Vincent David, Mariano García, Marie-Bernadette Charrier, Antonio García Jorge, Alexandre Doisy o Marcus Weiss.

En la actualidad, forma parte del cuarteto, "Synthèse Quartet", y de la renombrada agrupación "Artemis Quartet". Además, su abundante actividad artística lo ha llevado a actuar en directo y participar en varias ocasiones para Radio Televisión Española (RTVE). También ha participado en grandes ciclos musicales como “Música actual” y “Hojas de álbum” de la Sociedad Filarmónica de Badajoz, “Alternativas de cámara” del Teatro de la Maestranza, “Siempre jóvenes” de la Fundación SGAE, “Creando futuros” de la Fundación Botín o “Jóvenes intérpretes” de la Fundación Juan March.

El gran compromiso con su instrumento lo lleva a realizar varios estrenos y encargos de obras a grandes compositores. Ejemplo de ello son las recientes obras editadas Silentium amoris para saxofón soprano y piano del compositor Jesús Torres, Don’t you know yet? It is your light that lights the world para cuarteto de saxofones del compositor Jorge Grundman o la Sonata para saxofón alto y piano Op. 61 del compositor David Cantalejo.

Ismael Arroyo ha sido laureado con más de treinta premios como solista y música de cámara, entre los que destacan los recientes galardones del concurso Juventudes Musicales de España, el primer premio en la 95 edición del Concurso Internacional Leopold Bellan de París y el primer premio en el 21º Concurso de Música de Cámara de la Fundación Alice Samter de Berlín.

El pianista

EDUARDO MORENO GONZÁLEZ estudió el grado profesional en su ciudad natal, Almendralejo, (Badajoz).Terminó los estudios superiores en el Conservatorio Superior de Badajoz con el profesor Alexander Kandelaki, imprescindible en su desarrollo musical y personal. La siguiente etapa de su carrera estuvo marcada por el maestro Vadim Suchanov, con el que estudió en el Richard Strauss Konservatorium (München).

En el campo de la música de cámara ha sido siempre muy activo, actuando con reconocidos músicos como el violista Yuval Gotlibovich, el flautista italiano Mario Ancillotti, o el saxofonista Marcus Weiss, en salas como la María Cristina de Málaga o la Juan March de Madrid. También ha destacado su colaboración con la soprano Carmen Solís junto con la que ha grabado un disco y aparecido en importantes salas y festivales como las “Noches en los jardines del Real Alcázar” (Sevilla).

Durante el curso 2016/17, realizó el Máster de Interpretación en el Centro Superior Katarina Gurska de Madrid bajo la tutela de la profesora Nino Kereselidze. Es profesor de música de cámara y repertorista de saxofón en el Conservatorio Superior de Badajoz donde realizó una importante labor pedagógica, a la vez que colaboró en clases magistrales de profesores como Jean-Marie Londeix, Marie-Bernadette Chabrier (Bourdeaux), Ralph Mano (Köln) o Harri Mäki (Sibelius Academy). Compagina su labor docente con la concertística destacando la interpretación del Concierto “Emperador” de Beethoven en el Palacio de Congresos “Manuel Rojas” de Badajoz o el Triple Concierto de Beethoven bajo la dirección de Andrés Salado.

Ha sido premiado en numerosos concursos entre los que destacan “Ciutat de Carlet” (1er premio), “Marisa Montiel” (1er premio y premio especial), “Infanta Cristina” (2º premio), gracias al cual participa en el Festival Steinway & Sons celebrado en Hamburgo.