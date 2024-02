Santonja señala que mantiene "una relación estupenda" con la USAL y evita "entrar en otras cuestiones"

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, ha manifestado que conoce a la Universidad de Salamanca (USAL) desde "hace muchos años", con la que ha mantenido "una relación estupenda", y ha evitado hacer declaraciones tras las críticas a esta institución académica por parte del presidente de Vox, Santiago Abascal.

"Soy consejero de Cultura, Turismo y Deporte y tengo la buena costumbre, que es una buena costumbre, desde que tomé posesión del cargo, de hablar de mi gestión, porque yo creo que los consejeros no somos tertulianos ni opinadores, lo que tenemos es que explicar nuestra gestión y estar al servicio y a disposición de los ciudadanos", ha apuntado.

"Creo que no debemos entrar en otras cuestiones, porque si nos ponemos a opinar, nos convertimos en tertulianos, y nosotros manejamos un presupuesto y tenemos una responsabilidad, y es de eso de lo que tenemos que dar cuenta exhaustiva", ha continuado.

A continuación, al apuntar la responsabilidad en el presupuesto de los responsables públicos, los medios de comunicación le han preguntado sobre si "la Universidad de Salamanca emplea bien ese presupuesto", ante lo que ha contestado: " Eso lo tiene usted que preguntar al rector y a los órganos, desde una institución no podemos entrar en esas cuestiones sobre otra institución".

"A la Universidad de Salamanca la conozco de muchos años y siempre he tenido una relación estupenda con la Universidad de Salamanca, pero usted no me puede preguntar, bueno, sí me puede preguntar, perdóneme, pero yo no le puedo contestar sobre esas cuestiones", ha terminado.