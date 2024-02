Entrenador de fútbol, profesión de riesgo reputacional

En todas las profesiones, a uno le gusta mantener un prestigio personal a base de cumplir objetivos y no cometer grandes fallos personales que originen faltas de confianza en sus jefes naturales, en sus compañeros o en sus clientes. La responsabilidad de una función, de un puesto, obliga a perfeccionar losdesempeños naturales.

Estamos en el mes de febrero de 2024, y ya hay un “baile de entrenadores” precisamente en los primeros niveles de rendimiento y grandes clubes. La primera sorpresa nos la dio Xavi Hernández en el Barcelona que ya presentó su dimisión en diferido al 30 de junio próximo, precisamente lo hizo cuando su equipo “no ganaba” con facilidad. En esa misma época, el entrenador del Liverpool, Jürgen Kloop, también presentó su dimisión de cara a la próxima temporada, aludió “cansancio mental” después de un desempeño de siete años al máximo nivel competitivo.

Pero, es curioso, que haya otros entrenadores buscando equipo para la próxima temporada, siendo el caso de Thomas Tuchel, del Bayern Münich, quienes han optado por romper el contrato en vigor y darle la baja, también, en 30 de junio próximo. (Los resultados no han sido los planeados). En esta lista de demandantes de empleo está el controvertido José Mourinho que “La Roma” lo destituyó hace unos meses (Malos resultados de nuevo) y, como siempre, aspira a un equipo de campanillas al menos en la parte retributiva y que aseguran de la mano de Adidas. El mismo Hansi Flick está disponible sin equipo (Entrenó últimamente a Bayern y selección alemana), y aparece en las listas de futuribles del Barcelona.

Entre los que triunfan en la actualidad, el español Xabi Alonso lo está haciendo de maravilla con el Bayern Leverkusen y dará lugar a su fichaje por algún equipo de los disponibles, Liverpool o Bayern Münich (Jugó en ambos equipos). El mismo Pep Guardiola, aún con contrato en Manchester City, ha declarado que le gustaría entrenar a alguna Selección. Por razones “obvias”, no será la Selección Española quien lo contrate, aunque él se atreva a declarar: “No sé quién me quiere”. (…) "Si lo hago mal, me voy a casa. Ahora me siento muy bien, pero el fútbol cambia mucho. Tengo mi opinión de que cuando te queda un año y medio de contrato es tiempo para el fútbol. Ganar te ayuda a tener más energía, cuando pierdes partidos estás más cansado".

Como vemos unos van y otros vienen. Todos mantienen sus intereses, pero algunos deben pasar por el trago de las destituciones. Ya Camacho, hace muchos años, decía: “No te puedes considerar entrenador hasta que un Club te eche por primera vez”. Por el contrario, en cierta ocasión él mismo dimitió del Real Madrid y no había transcurrido una semana de su contratación. El fútbol es distinto, sin duda. Nunca nos podríamos imaginar que en menos de un año de ejercicio despidieran al Director General de Iberdrola, Repsol, Telefónica, Banco Bilbao, etcétera.