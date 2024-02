El CEIP Severiano Montero, seleccionado a nivel nacional para el novedoso proyecto 'Agrupaciones Escolares' impulsado por el Ministerio de Educación

Peñaranda vuelve a contar con relevancia nacional, esta vez en el ámbito educativo y de la mano del CEIP Severiano Montero, colegio que ha sido seleccionado para acceder al programa Agrupaciones Escolares del Ministerio de Educación, destinado a favorecer la educación inclusiva, la innovación educativa y la creatividad.

Una nueva experiencia y un paso más en lo referente a la modernización educativa sobre el que Sandra Zurdo, jefa de estudios del Severiano explica que “la idea surgió de una experiencia previa personal en otro centro hace diez cursos, fue muy enriquecedora a nivel profesional y personal no solo para el claustro si no para toda la comunidad educativa que se beneficia de la ayuda que otorga el Ministerio de Educación, Formación Profesional y deportes. Nuestro centro está en constante formación, hemos participado en Proyectos de Innovación Educativa que oferta la Junta de Castilla y León, OBSER_ACCIÓN, donde hemos ido a otros centros de nuestra provincia y han venido al nuestro a observar y aprender de otros compañeros para mejorar nuestra práctica diaria. Esto nos hizo plantearnos como claustro la posibilidad de ampliar este tipo de acciones con centros de otras Comunidades Autónomas y una de las formas era esta que, además, no solo implicaba al profesorado y su formación si no también a nuestros alumnos y el entorno”.

Tal y como detalla Sandra, el proyecto de Agrupaciones Escolares se basa en “una convocatoria de ayudas destinada a promover agrupaciones de centros educativos para la realización y puesta en práctica de proyectos comunes que favorezcan la educación inclusiva, la innovación educativa y la creatividad. El programa promueve la creación de agrupaciones de centros educativos públicos, todos ellos de diferentes comunidades o ciudades autónomas, mediante la realización y puesta en práctica de proyectos comunes que favorezcan la educación inclusiva, la innovación educativa y la creatividad, buscando potenciar la equidad y la inclusión educativa, reducir la segregación escolar, fomentar iniciativas de innovación e investigación, desarrollar la creatividad, consolidar redes educativas de colaboración, contribuir al desarrollo de las competencias clave para el aprendizaje permanente, desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, formar a los estudiantes en entornos digitales y virtuales de aprendizaje, así como abrir los sistemas educativos al exterior, todo ello en aras de una mejora en la calidad de la educación”.

Sobre como se planteaba la inclusión del Severiano Montero recuerda que “todo comenzó planteándonos la participación de nuestro centro con la apuesta clara de todo el claustro para la realización de las actividades que queríamos plantear. Una vez que estuvo de acuerdo, nos presentamos como centro educativo y marcamos nuestros intereses y características en un entorno colaborativo, donde colegios de toda España que están interesados en participar se presentan y es, en ese entorno colaborativo donde se comienzan a dar los primeros pasos, te pones en contacto con centros que persiguen los mismos intereses de desarrollo que tu y vas entablando conversaciones con diferentes centros hasta que encuentras alguno que quiere trabajar en la misma línea de trabajo. A nosotros nos parecía interesante trabajar el emprendimiento, la inclusión, los ODS, la radio escolar… y después de varias semanas de contacto a través del entorno, procedimos a realizar una reunión virtual con dos centros, el CEIP Ramón Gaya de Puente Tocinos (Murcia) y el CEIP Antoni Gil de Puebla de Alcocer (Badajoz), enseguida nos pusimos de acuerdo, en los objetivos que perseguimos pero los tres centros queríamos hacer una agrupación más numerosa y por tanto más rica en conocimientos. Pronto se unieron el un centro la Almería, La Coruña y Tenerife” algo que supone sumarse “al plan de centro de forma transversal y será así también durante el curso 24-25, participan todos los niveles desde infantil a sexto de primaria adaptando las actividades a las características de cada grupo”.

Para ser participes de esta acción nacional, el equipo profesional del colegio ha desarrollado un proyecto educativo titulado ‘Fabricando Ilusiones’ teniendo como objetivos a nivel de centro:

Utilizar metodologías activas y propuestas didácticas inclusivas que fomenten el éxito educativo de todo el alumnado y desarrollen competencias clave.

Promover el espíritu emprendedor y la conciencia de sostenibilidad en el alumnado, vinculándolos con la economía local.

Crear espacios de aprendizaje dentro y fuera del aula, como aulas audiovisuales, huertos escolares y patios inclusivos, para desarrollar competencias clave y promover la convivencia positiva.

Trabajar competencias relacionadas con la sostenibilidad, la justicia ambiental y social, y la iniciativa personal en el desarrollo de un proyecto de emprendimiento.

Incorporar medidas que promuevan una perspectiva integral de la salud y estilos de vida saludables, fomentando habilidades sociales y valores en nuestro alumnado.

Fomentar la cooperación escolar con otros entornos educativos con la participación de la comunidad educativa.

Conocer la realidad educativa en otras comunidades autónomas para enriquecer nuestra práctica y promover el éxito educativo de todo el alumnado. Establecer relaciones entre centros de distintas comunidades para promover la inclusión desde el acceso a diferentes realidades educativas.

Compartir nuestras experiencias educativas para mejorar la realidad de nuestros centros.

Profundizar en la puesta en práctica del aula STEAM, la robótica, la edición de video, la radio y herramientas digitales en nuestra labor diaria.

“Una vez presentado el proyecto hubo que esperar y todo el esfuerzo puesto en la elaboración del proyecto tuvo sus frutos, y de 27 centros solicitantes en nuestra comunidad, fueron 11 los elegidos entre ellos el nuestro” explica Sandra.

Una potente iniciativa, que ya ha comenzado a desarrollar sus primeras acciones durante este curso escolar, algo que puede comprobarse a través de la página: https://sites.google.com/educarex.es/agrupacionesescolares2023-2025/inicio?authuser=0 actividades que se verás complementadas y ampliadas gracias al esfuerzo del equipo docente y su voluntad clara de dar pasos hacia el futuro de la educación en el medio rural.