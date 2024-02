Los motivos por los que los apicultores piden la eliminación de la figura del veterinario de explotación

José Manuel Cortés, presidente de COAG Salamanca, recordaba este martes que "desde Salamanca, desde hace más de año y medio, estamos pidiendo la eliminación de la figura del veterinario de explotación, ya que conlleva muchos problemas a nuestros apicultores profesionales".

Rafael Canete, apicultor de Valero, argumentaba que "para nosotros lo único que nos supone son trabas en los movimientos". En su opinión, esa figura perjudica a la apicultura profesional. "Nosotros somos los que producimos los alimentos, los profesionales que vivimos de ellos, y el veterinario en nuestras explotaciones no nos hace ningún beneficio, solo burocracia, gastos y nada más".

También se refería a Valentín Almansa, director General de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, porque, desde su punto de vista, "es un capricho que nos quiere colar para acabar de eliminar la apicultura profesional o algo así, porque no se comprende de otra manera, son gastos inútiles".

Además, apuntaba que "la apicultura es una ganadería especial, no tiene riesgo y lo único que están buscando son restricciones en los movimientos, porque llega un veterinario que no sabe nada de apicultura y mañana te dice que no puedes mover las colmenas".

Problemas sanitarios

Desde COAG Salamanca denuncian que "los principales problemas que tenemos en la apicultura ahora son la sanidad, porque tenemos unos tratamientos autorizados que no son eficaces, y ya vamos 40 años con los mismos tratamientos, las mismas materias activas, y tienen una eficacia muy pequeña".

Por eso, aseguran que los apicultores se sienten desamparados porque "no tenemos muchas herramientas para luchar contra las enfermedades, no hay productos autorizados que funcionen y el veterinario no tiene armas tampoco, ni conocimientos"

Esta situación, además, incrementa los costes, porque "nosotros estamos pagando los productos que nos sirven, y tenemos que pagar también eal veterinario, para nada. Nosotros estamos vendiendo a pérdidas".

Finalmente, recuerdan que el movimiento de colmenas es fundamental para su viabilidad, de hecho, apicultores de Salamanca tienen que desplazar sus colmenas a otras provinicias como Cáceres, Badajoz, Toledo, Ciudad Real, Burgos, Zamora... para garantizar su viabilidad.

Foto de David Sañudo