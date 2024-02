El salmantino Dani Martín Anaya, Campeón de España de tiro con arco adaptado

El salmantino Dani Martín Anaya se ha proclamado Campeón de España de Tiro con Arco Adaptado. La competición, que se ha celebrado durante el fin de semana en Langreo, ha llevado a lo más alto del podio al charro.

En sus perfil de la red social X, el deportista ha expresado la emoción de alzarse con este importante título. "Todavía no me lo creo. Los sueños se hacen realidad. Seguimos", comentaba.

"Muy emocionado, entre lágrimas, puedo decir, muy alto, y muy claro, que soy campeón de España, medalla de oro, de mi categoría de discapacidad visual VI1.. muchísimo trabajo. Muchísima ilusión, muchísimo esfuerzo, muchísimas ganas, para desembocar en este momento de oro. Todavía no me lo creo. Quiero dar las gracias como siempre, a mis padres, mi hermano, mi preparador físico, Richard Huerta, mi entrenador Javier Salamanca, nada de esto sería posible, mi club, Arco Tormes, confiasteis en mí, y gracias. Está claro, que todo el que trabaja por algo, por un sueño, se puede hacer realidad. Mucha fiesta por delante. Gracias a todas y todos los que me apoyáis en mi día día, gracias a los que me habéis estado siguiendo por YouTube en directo, no sabéis, lo agradecido que os estoy. Este sueño, se ha hecho realidad. Estoy en una nube. Quiero dar también la enhorabuena y las gracias a mis compañeros, rivales y grandes amigos, Kethy, MANUEL, Cristina, muy grandes. A seguir.Seguimos. Millones de gracias", declaraba el charro a este medio.