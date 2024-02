El Ayuntamiento de Salamanca destinará cerca de 15.000 euros en ayudas directas a tres artistas plásticos

El Ayuntamiento de Salamanca destinará 14.976 euros en ayudas directas a los tres proyectos seleccionados dentro de la segunda convocatoria de apoyo a la creación artística contemporánea.

Se presentaron un total de quince propuestas que han sido valoradas por un comité formado por: tres representantes de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, José Luis Barba, Rubén Tostado y María Jesús Diez; por la decana de la facultad de Bellas Artes de la USAL, María Reina Salas; la joven artista salmantina Raquel Lara Ruiz; la comisaria artística María Ríos y Claudio Fernández de la Cal, gestor de espacio relacionado con Arte Contemporáneo de Salamanca, Artística Marciana.

Los criterios que han tenido en cuenta a la hora de valorar los proyectos han sido: el interés general del proyecto en la programación del centro de arte, la calidad artística, la trayectoria y su proyección a nivel nacional, la originalidad, así como la viabilidad del proyecto y su vinculación con las prácticas artísticas contemporáneas.

Los proyectos seleccionados han sido: ‘This late night conversation’ de Francisco Javier Menchaca Expectación, ‘Prohibido prohibir’ de Víctor Rico Sánchez y ‘Y libros también’ de Laura Pilar Delgado Santos. Los tres se expondrán durante el 2024 y 2025 en la sala 5 del DA2.

‘This Late Night Conversation’, proyecto de Javier Menchaca Expectación

‘This Late Night Conversation’ es una exploración artística que fusiona la tradición fotográfica con las posibilidades infinitas de la pintura de la era digital. En este proyecto, el artista utiliza la metodología analógica del ‘collage’, enriquecida por la técnica del transfer, para dar vida física a las imágenes capturadas del mundo de Internet. Cada obra muestra una suerte de mosaico que trasciende la dualidad entre lo intangible y lo concreto, entre lo efímero y lo digital.

Este proyecto invita a los visitantes del DA2 a contemplar la intersección entre la historia de la fotografía y la innovación tecnológica de la misma con la historia de la pintura, en definitiva, una manifestación visual que captura la esencia de nuestra era hiperconectada del arte contemporáneo más actual.

Javier Menchaca Expectación nació en Salamanca en 1996. Es graduado en Bellas Artes por la USAL. Ha formado parte de distintas exposiciones individuales y colectivas en solitario y como miembro del grupo Puré. Entre las más recientes destacan ‘Plastic Love’ en Estudio Hijo (Valladolid, 2023) o ‘miu miu’ en Artilugio Estudio (Salamanca, 2022).

‘Prohibido prohibir’, del artista Adrián Castañeda, presentado por el comisario Víctor Rico

Otro de los proyectos seleccionados es del artista Adrián Castañeda, presentado por el comisario salmantino Víctor Rico, que lleva por título ‘Prohibido prohibir’. Una propuesta que nace de la necesidad de cuestionar aquellos elementos que dirigen, conducen y restringen nuestros movimientos en el espacio público de las ciudades que habitamos.

Adrián Castañeda, consciente de las reglas y obstáculos que habitan las calles, ha emprendido un proceso para desafiar la cotidianidad a través de su práctica artística. Su objetivo no es otro que el de resignificar aquellos elementos que, en su rigidez, dictan las normas de la vida urbana. Con un enfoque lúdico, el trabajo de Adrián no solo busca cambiar la función de estos elementos, sino también invitar al público a participar en el juego creativo. Al resignificar los elementos, cambia la narrativa subyacente, alentando al público que también habita las calles a la reinterpretación del espacio público.

Víctor Rico nació en Salamanca en 1989 y es graduado en Bellas Artes por la USAL y Máster en Producción Artística por la Universitat Politécnica de Valencia. Su trabajo ha sido expuesto en el DA2 (Salamanca, 2022) o en la Sala Experimental de la USAL (Salamanca, 2019). Ha recibido becas como la de la Fundación de Castilla y León para la Creación Artística (2022) o premios como el de la Muestra de Arte Joven de La Rioja (2023).

Por su parte Adrián Castañeda nació en Salamanca en 1990. Es graduado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca y Máster de Producción Artística en la UPV de Valencia. Considera su práctica artística como maquinaria de creación de pensamiento crítico. Partiendo de ese posicionamiento aborda diferentes aspectos relacionados con el poder y sus diversos mecanismos de hegemonía, invitando a parar y reflexionar entorno al panorama social, político y democrático actual. Ha estado presente en diversas exposiciones colectivas como ‘KAPITAL 02 / NO-SEXISM’ en Las Naves, Espai d’Innovació i Creació de Valencia, ‘Reality & Show’ en Espacio Zink de Salamanca, AQUÍ Y AHORA ‘Revelar y Rebelar’ en Galería Blanca Soto de Madrid ó ‘The Urban Game [BETA]’ en Piraeus, Grecia, entre otras.

‘Y libros también’, de la artista Laura Pilar Delgado

El proyecto expositivo titulado ‘Y libros también’ pretende mostrar los libros de artista de Laura Pilar Delgado y Miguel Ângelo Martins, publicados dentro de su proyecto editorial Raum Editions, junto a una selección heterogénea de obras de estos artistas que están vinculadas directamente con su práctica editorial.

A finales de 2013, Laura y Miguel fundan Raum Editions, en Salamanca, para producir y publicar sus propios proyectos artísticos en formato libro. Su primer lanzamiento es ‘Inventory of red paints’ (2014) de Miguel Ângelo Martins, el cual es un inventario de las pinturas de color rojo que el autor conserva en su estudio. Desde entonces se han publicado otros 10 títulos: ‘Frágil’ (2014), ‘0.9-201 MM’ (2016), ‘5.2 G OF INK’ (2017), ‘I paint’ (2018), ‘Querido amarelo’ (2019), ‘Light fall of dust’ (2019), ‘Sarabande’ (2020), ‘Capricho’ (2023), ‘CB Sunloger’ (2023) y 108 (2023).

La muestra también contará con el nuevo libro ‘21 MM Triangles’ de Laura Pilar Delgado, que se producirá apropósito para esta exposición y se mostrará un ejemplar junto a los bocetos físicos producidos para el mismo.

Laura Pilar Delgado nació en Madrid en 1982 y es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca y Máster en Producción Artística por la Universitat Politècnica de València. Es cofundadora del estudio de risografía Raum Press y del proyecto editorial independiente Raum Editions ubicados en Salamanca.

Ha recibido distintos premios y becas como el Accésit Librarte-Libro de artista (2023). Entre sus exposiciones individuales se pueden destacar: ‘Cartografías de lo cotidiano’, Galería Mad is Mad, Madrid (2024) o ‘Dulce fragancia a pegamento’, La U Mutante, Salamanca (2021). Sus proyectos también han estado presentes en diversas galerías, museos y ferias nacionales e internacionales como: einBuch.haus, Berlín, Alemania; Enter Enter – Space for books, Ámsterdam, Países Bajos; Mussée du Petit Format, Nismes, Bélgica; Salut au Monde, Oporto, entre otros.