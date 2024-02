Unionistas FS se desquita con una paliza de escándalo al colista Sala Ourense 2014 (0-11)

Unionistas FS se ha desquitado con una paliza de escándalo al colista Sala Ourense 2014 en una nueva jornada de Liga (0-11). Asimismo, los de Javier Hernández han recuperado sensaciones a domicilio y han pasado completamente por encima de su rival.

Por su parte, Juanto ha empezado a poner diferencias en el marcador y luego le han seguido gente como Cristian Bernal o Danima, llegando al descanso con un insultante 0-9 a favor de los intereses charros. Sensacional juego de los de La Alamedilla en Galicia este fin de semana.

En el segundo tiempo, los visitantes han quitado el pie del acelerador para no hacer más sangre sobre un rival herido de muerte y solo han metido otros dos tantos. Toca no rendirse, no queda otra...