UPL considera que los Presupuestos de la Junta son “insulsos" para Salamanca y con "inversiones casi calcadas" al año pasado

Los leonesistas lamentan la “escasa ambición” del Ejecutivo regional para proyectos en la provincia salmantina, "la renuncia a otros no ejecutados" y "el alto grado de incumplimiento" de las partidas presupuestarias del último ejercicio

Tras haberse presentado los Presupuestos de la Junta de Castilla y León, desde Unión del Pueblo Leonés (UPL) han valorado los mismos como “insulsos y poco ambiciosos para Salamanca”, considerando que “se echan en falta numerosos proyectos necesarios para esta tierra”, mientras que la inversión prevista para los que sí se recogen la valoran como “por lo general escasa de cara a poder dar un impulso decisivo a los proyectos”.

Y es que los leonesistas consideran que los Presupuestos de la Junta son “continuistas” respecto a los del año pasado, por lo que apuntan que “si el año pasado dijimos que los Presupuestos nos parecían una oportunidad perdida, la falta de ambición de las cuentas para 2024, con unas inversiones casi calcadas a las del año pasado que en buena medida no se ejecutaron, no hacen sino reincidir en no dar una oportunidad al futuro de nuestra tierra”.

En este aspecto, "la falta de ejecución de diversos proyectos presupuestados por parte de la Junta en Salamanca" es algo que denuncia UPL, considerando “especialmente sangrante el caso de los centros de salud”, señalando que la Junta no invirtió lo presupuestado en 2023 para los de El Zurguén, Prosperidad y Santa Marta de Tormes, con un 0% de grado de ejecución, un hecho que, apuntan, también se dio respecto al Plan Director del Hospital de Salamanca, en el que la Junta solamente ejecutó el 43% de lo presupuestado el año pasado.

Asimismo, los leonesistas señalan que “esperemos que este año sí cumplan con la ejecución de las partidas para los centros de Prosperidad y Santa Marta, que vuelven a recogerse en los Presupuestos”, mientras que consideran “lamentable” que las cuentas de la Junta no incluyan una partida específica para el centro de salud del Zurguén, para el cual ya adelantan que UPL presentará una enmienda para subsanar su ausencia en los Presupuestos.

Por otro lado, en Educación, los leonesistas consideran que hay una “falta de ambición de la Junta, sin proyectos nuevos, volviendo a incluirse una partida para crear el Centro Rural de Innovación Educativa (CRIE) de Ciudad Rodrigo", aunque UPL recuerda que la Junta no ejecutó "nada de los 100.000 euros que presupuestó el año pasado para este CRIE", mientras que en el CRA “Los Arapiles” de Aldeatejada, que vuelve a incluirse en Presupuestos, la inversión real en 2023 "apenas alcanzó 266.908 euros de los 2.929.797 presupuestados", por lo que los leonesistas piden a la Junta “seriedad de cara a ejecutar lo que prometen”. Y es que, según señalan, aunque el grado de ejecución ha sido mayor en el caso del Instituto de Guijuelo, "tampoco se ha cubierto toda la inversión prevista en 2023, que estuvo un 27% por debajo de lo presupuestado".

Por otra parte, en materia económica e industrial, desde UPL valoran positivamente las inversiones previstas para el polígono industrial de Ciudad Rodrigo, si bien recuerdan que el año pasado la Junta "dejó sin ejecutar el millón de euros" que había presupuestado para este polígono en 2023 a través del ICE, por lo que piden “una mayor implicación en 2024 para pasar de las promesas a los hechos”, mientras que paralelamente lamentan que no haya más inversiones previstas en el resto de la provincia en materia de creación de suelo industrial.

En cuanto a Movilidad, desde UPL lamentan "la ausencia de nuevos proyectos, así como la reducción de los que se recogían el año pasado, aunque no se llegasen a llevar a cabo, limitándose las inversiones a proyectos ya presentes en las cuentas de 2023 para los que, por lo general, la inversión prevista no llegó a lo presupuestado".

En este aspecto, apuntan que la Junta vuelve a incluir este año en Presupuestos partidas que dejó sin ejecutar en 2023, como fueron las inversiones previstas para la mejora del acceso a la localidad de La Hoya, o las partidas relativas a la redacción de los proyectos de los diversos tramos de la CL-510 (Salamanca-Alba de Tormes) para su conversión en vía 2+1.

Por otro lado, desde UPL denuncian que el proyecto para mejorar los accesos al polígono ubicado junto a la SA-315, en Vitigudino, que fue presupuestado el año pasado, "desaparece en los Presupuestos de 2024 pese a no haberse llevado a cabo", considerando los leonesistas que “vuelve a haber una falta de inversión evidente en el noroeste de la provincia”.

No obstante, respecto a otras zonas de la provincia, desde Unión del Pueblo Leonés sí han querido trasladar su valoración positiva de las inversiones previstas para reformar la estación de autobuses de Guijuelo, para construir el nuevo centro de menores de Puente Ladrillo, para mejorar el abastecimiento de la Sierra de Francia, o para la investigación en biomedicina en Salamanca.

En todo caso, desde UPL consideran que en los Presupuestos autonómicos para 2024 hay "una falta de ambición" por parte de la Junta, que se hace “especialmente patente en áreas como Sanidad, Educación y Movilidad", áreas que consideran “vitales para la provincia de Salamanca”. Por ello, Unión del Pueblo Leonés ya ha avanzado que trabajará en la fase de debate de los Presupuestos para proponer "una profunda modificación de las cuentas autonómicas a través de enmiendas parciales", al considerar que los Presupuestos “están lejos de las necesidades de Salamanca”.