España hace historia en La Cartuja: billete para los Juegos Olímpicos por primera vez y pase a la final de la Nations League (3-0)

España ha hecho historia en La Cartuja de Sevilla al ganar a Países Bajos (3-0) y conseguir el billete para los Juegos Olímpicos, mientras que también se ha colado en la final de Nations League como premio doble. Así, las campeonas del mundo siguen de dulce después de asegurar su presencia en París 2024 y soñar con un nuevo título ante Francia, que ha tumbado a Alemania en la otra 'semi'.

En la alineación de un partido tan importante para la historia del fútbol femenino en nuestro país, Montse Tomé ha decidido apostar por Cata Coll en la portería; la defensa ha ido a parar a manos de Ona Battle, Irene Paredes, Codina Panedas y Olga; en el medio, Aitana Bonmatí, Aleixandri y Jenni Hermoso; arriba, Athenea y Mariona han arropado a la '9' Salma Paralluelo desde los costados. Sin embargo, la afición se ha quedado sin ver a la crack Alexia Putellas, que no está recuperada todavía de su lesión.

Antes de que el balón echase a rodar sobre el inmaculado césped, los dos equipos han guardado un minuto de silencio en memoria de los fallecidos en el incendio de dos bloques de viviendas en Valencia. Con todo ello, 'La Roja' ha salido a morder a su rival con alguna llegada y una presión asfixiante. Sin embargo, la primera ocasión clara ha resultado ser de las holandesas con un centro al segundo palo que ha cazado Brugts, aunque su remate se ha ido fuera afortunadamente...

DOMINIO ABSOLUTO

En la siguiente jugada, balón al espacio para Salma, que ha ganado a la defensa en velocidad y su intento de picada sobre Van Domselaar ha lamido el poste izquierdo de la meta. Sonoro 'uy' en la grada. Además, la portera ha vuelto a ser protagonista a renglón seguido con una pésima salida desde atrás. Athenea ha robado el balón y le ha regalado el gol a Paralluelo, que nuevamente no ha estado acertada.

En lo que el público se ha entretenido en hacer la 'ola', Athenea casi marca en boca de gol tras un centro raso de Mariona desde la izquierda. Otra más. Sensación de dominio aplastante que se ha venido un poco abajo con el disparo de Beerensteyn y la respuesta de Cata Coll en forma de parada con el pie. Espejismo total porque el peso de la noche lo ha seguido llevando España y Salma ha probado fortuna desde lejos, pero Van Domselaar ha blocado sin contratiempos el chut. Un minuto después, mano a mano con ambas protagonistas de por medio y mismo resultado: victoria de la cancerbera y parón para atenderla al sufrir una caída en la acción.

En el 32', otras dos ocasiones más para el combinado nacional y ha quedado claro que la suerte no estaba de su lado. Pese a la clara superioridad, las campeonas del mundo se han llevado algún susto después de cometer pérdidas que no tocaban. Pero en el minuto 40 ha aparecido Jenni Hermoso para desequilibrar la balanza y no perdonar a Países Bajos con el 1-0. Locura total en La Cartuja y ovación tremenda para la '10'. Y eso que aún ha habido tiempo para más, ya que Aitana Bonmatí, la Balón de Oro de 2023, ha remachado un centro de Olga para subir el 2-0 al marcador. Finiquitadas las semifinales en un 'pispás'.

En el segundo tiempo, entrada fría. Igual que la noche, poco sevillana con un fresco propio de Salamanca, aunque la hinchada se ha calentado con algún acercamiento y tanto Montse Tomé como Andries Jonker han movido sus respectivos banquillos. De hecho, el primer cambio nacional ha resultado ser el de Alba Redondo por la incombustible Athenea.

En el 73', la joven Vicky López ha debutado con la absoluta y 21.856 espectadores -cifra récord a nivel de selección femenina en nuestro país- lo han vivido in situ. Además, Ona Battle ha redondeado la cita con el 3-0 al remachar casi sobre la línea una pelota rechazada con revisión incluida del VAR. Fiesta, fiesta y más fiesta en la hermosa Sevilla. El miércoles 28, a culminar los días en Andalucía alzando la Nations League al cielo...

FICHA TÉCNICA

España: Catalina Coll; Ona Battle, Irene Paredes, Codina Panedas, Olga (Vicky López, min. 73); Aitana Bonmatí, Aleixandri, Jenni Hermoso (Oihane, min. 73); Athenea (Alba Redondo, min. 62), Salma Paralluelo (Eva Navarro, min. 83) y Mariona (Lucía García, min. 83.

Países Bajos: Van Domselaar; Casparij, Dijkstra, Janssen (Snoeijs, min. 67), Brugts (Jansen, min. 78); Groenen, Spitse, Van de Donk (Kaptein, min. 87); Beerensteyn (Wilms, min. 67), Miedema (Egurrota, min. 46) y Martens.

GOLES: 1-0, min. 40: Jenni Hermoso. 2-0, min. 45: Aitana Bonmatí. 3-0, min. 77: Ona Battle.

ÁRBITRO: Rebecca Welch (Inglaterra).

ESTADIO: La Cartuja (Sevilla). 21.856 espectadores.