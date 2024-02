El PSOE exige "una presencia equilibrada de hombres y mujeres" en la oferta artística y cultural de Salamanca

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca busca con esta propuesta, que llevarán al Pleno municipal del próximo 8 de marzo, “que haya una presencia equilibrada de hombres y mujeres en la oferta artística y cultural de Salamanca”, ya que consideran que “lejos de compensarse la situación se está acentuando por el inmovilismo instaurado en las políticas culturales del consistorio”.

“El Partido Popular consideraba la Ley de Igualdad “absurda y excluyente”, pero ¿excluyente no es lo que hacen con las mujeres en cultura?”, ha señalado la viceportavoz socialista, María Sánchez.

En concreto proponen cuestiones “como apoyar y promover la producción, creación y difusión de productos culturales generados por mujeres; propiciar la participación de la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la oferta artística y cultural; visibilizar a las artistas, diseñadoras y artesanas y sus obras para favorecer la generación de referentes; compromiso explícito de que, en todas las programaciones de los centros culturales figuren mujeres de manera equitativa y paritaria; o paridad de los jurados de los premios, becas y los concursos públicos”, explica la concejala María García.

García también ha señalado que “Carbayo tiene que tomar medidas y hacer que su concejal de cultura las tome, no sólo para promover la producción cultural en nuestra ciudad, sino también para garantizar la igualdad de oportunidades con el fin de que las mujeres estén más presentes en la oferta cultural porque lo que se hace es insuficiente”.

Por otro lado, han felicitado y reconocido el trabajo en materia de igualdad que está haciendo todo el personal de la red de bibliotecas municipales, con una programación constante de calidad para la ciudadanía salmantina

El Grupo Socialista advierte que, “aunque el camino para llegar a una igualdad real y efectiva aun es largo y sigue habiendo barreras, como no vamos a conseguir nada es con la política del no hacer nada, Salamanca no puede avanzar si no es con todas y, en concreto en cultura, sin sus artistas”.