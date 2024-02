Unionistas, Año I DP (después de Ponz)

Sólo dos derrotas en 21 partidos en el Reina Sofía son la carta de presentación de Dani Ponz justo cuando ha cumplido un año como entrenador del equipo salmantino. Sin duda, son números que bien podía firmar cualquier grande de cualquier liga.

Y es que, el apego, la unión, la fuerza y el espíritu que une a Unionistas con su gente cuando juega en casa quizá sólo se puede explicar si se siente en vivo y en directo, para entender de qué se trata y comprender por qué cosecha tan buenos resultados en su estadio.

Trece victorias, seis empates y dos derrotas son el balance entre Liga y Copa (el choque ante el Villarreal lo contabilizo como triunfo) de Dani Ponz en sus primeros 365 días al frente de la nave unionista, con la vista puesta en repetir el éxito de la pasada temporada y clasificar al equipo para la próxima edición de la competición del ‘KO’.

Este primer aniversario del técnico valenciano en el club sólo ha dejado situaciones que dejan una sonrisa en los aficionados. Primero, un final de temporada de escándalo, con 14 partidos que sacaron al equipo de la zona baja de la tabla para meterlo en Copa del Rey, con 9 victorias, 2 empates y sólo 3 derrotas, con 19 goles a favor y 11 en contra. Sin duda, un último tramo de líder.

En la actual campaña, Dani Ponz ha tenido altibajos en los resultados y en el juego, pero sin perder la esencia que le ha llevado hasta donde está en la competición doméstica y a recibir a Sporting de Gijón, Villarreal y FC Barcelona en la Copa del Rey, otorgando aún más nombre al club en el panorama futbolístico nacional. Y eso no se consigue por casualidad, tampoco por suerte…

La integración de Ponz en el ecosistema de Unionistas ha sido rápida, precisa y muy funcional, con un equipo que tiene claro que no puede competir con el resto de los clubes de la categoría y debe adecuarse a un mercado futbolístico muy lejano al del resto, pero que siempre logra crear un bloque sólido y hacer que muchos futbolistas rindan por encima del nivel que se espera de ellos en un principio.

Por eso, club, afición y voluntarios del club deben disfrutar de este momento y de un tramo final de la campaña que tiene que servir para intentar terminar lo más arriba posible, viendo el objetivo a través de unas gafas que ahora hacen que todo sea de color de rosa: las de Dani Ponz.

Desde luego, el Año I DP de Unionistas no puede tener mejor resultado, siempre buscando el mejor final posible. Yo no me lo perdería.