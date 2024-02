La Junta de Castilla y León presenta unos presupuestos récord con 14.562 millones

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, acompañado por el vicepresidente, Juan García-Gallardo, y el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha presentado el Proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2024, el más elevado de la historia autonómica.

Las cuentas para el próximo ejercicio alcanzan los 14.562 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 5,45 % respecto a las de 2023 y aumentan las inversiones reales en todas las provincias. Además, tienen como objetivo garantizar la equidad y la calidad de los servicios públicos de la Comunidad, proteger y atender a las personas, impulsar la economía para generar nuevas oportunidades de futuro, el desarrollo rural y la sostenibilidad demográfica como bases de la cohesión social y territorial.

Las cuentas de 2024 son eminentemente sociales. Así, más de 9.500 millones, es decir el 81,73 % del presupuesto de las consejerías, están orientados a políticas de este tipo. Esto supone que 8 de cada 10 euros se dedican a gasto social. Aumentan un 2,7 % los recursos para Sanidad; un 4,6 % para Educación; y un 8,3 % para Servicios Sociales.

Estos Presupuestos están enfocados, por tanto, a la consolidación de la posición de liderazgo en la sanidad, la educación, el transporte, la atención a mayores y personas dependientes, a través de los profesionales de la Comunidad e impulsando servicios de nueva generación. Con ellos, se pretende asegurar un futuro mejor a las personas con las mejores condiciones de salud y empleo, el aprovechamiento del entorno natural y con un apoyo expreso a las familias para que decidan residir en Castilla y León.

Entre otros aspectos, destacan los más de 1.500 millones de euros destinados a la Agricultura y la Ganadería, lo que supone un 11 % del presupuesto. De esta forma, el Gobierno autonómico demuestra una vez más su compromiso con este sector estratégico para la Comunidad.

Además, todas las medidas incluidas en este presupuesto son posibles gracias a una fiscalidad moderada, inteligente y selectiva; que incentiva el consumo y la inversión, favorece el crecimiento económico y la creación de empleo.

Se trata de la cuarta rebaja fiscal autonómica desde 2021, la tercera en esta Legislatura, con 674 millones de euros en beneficios fiscales para ayudar a empresas y familias, con incentivos ficales para 480.000 contribuyentes y más de 1 millón de beneficiarios por el mantenimiento de la rebaja de la tarifa autonómica del IRPF.

Se plantea una fiscalidad especialmente favorable para el mundo rural con nuevas medidas como el incremento de la deducción en el IRPF por natalidad para nacimientos en el medio rural, la extensión de la bonificación del 100% en transmisiones patrimoniales por el arrendamiento de fincas rústicas, la congelación o supresión de tasas y precios públicos, y una nueva bonificación del 50% en el impuesto de actos jurídicos documentados.

Ejes estratégicos de los Presupuestos de la Comunidad para 2024

1- Proteger y atender a todas las personas

-Un Sistema Sanitario con servicios de última generación que cuenta con una dotación de 4.879 millones de euros para garantizar la calidad y la equidad de la sanidad. Dentro de la dotación destinada al sistema sanitario se prevén 2.414 millones para plantillas sanitarias y mejoras retributivas y se destina a gasto farmacéutico 1.088 millones. Asimismo, se incrementa un 11,3 % las inversiones y equipamientos de hospitales y centros de salud con 168 millones de inversión y aumenta un 30,4 % lo destinado a programas de formación de personal de centros de salud con un total de 127 millones.

-Liderazgo en la Educación. En este ámbito se destina en el presupuesto 2.736 millones de euros para mantener una educación de excelencia. Así, se invertirán 1.414 millones para el personal docente de colegios, institutos, centros de FP y de enseñanzas especiales; 50,8 millones de euros para extender la gratuidad de la educación de 0 a 3 años; se incrementa un 4,2 % con 503 millones la financiación de las universidades y, por último, se destinan 24,9 millones para becas y ayudas a estudiantes.

-Referente en los Servicios sociales, con una dotación de 1.368 millones en las cuentas de 2024, para mantener el liderazgo de los servicios sociales y la atención a la dependencia. En concreto, se destinan 553 millones para los profesionales y centros de atención social y 309 millones de euros, con un incremento del 12,4 %, a programas de atención a personas mayores. Asimismo, aumenta en un 24,9 % la cuantía destinada a programas de protección y promoción de la mujer, con una asignación de 14,8 millones. Además, en el Plan de inversiones sociales prioritarias se destinan 343 millones de euros a centros, equipamientos e instalaciones sanitarias, educativas y de atención social y dependencia.

-Servicios y apoyo a las familias. Se incluye una partida de 2.639 millones de euros para servicios y prestaciones a las familias que abarcan vivienda, transportes, banda ancha, programas de formación y empleo, prestaciones sociales y otros servicios. Así más de 7.500 familias se beneficiarán del Bono Nacimiento para el se destinan 19,6 millones de euros. Asimismo, 13.300 familias se beneficiarán del Bono Concilia dotado con 11 millones de euros, se destinan 9,3 millones para el Programa Crecemos a través de 4.400 plazas ofertadas en más de 290 municipios y se prevé un beneficio fiscal de 637 millones para familias numerosas, natalidad y en vivienda

-El transporte como servicio público esencial. Se destinan 213 millones de euros, un 16,5 % más, para mejoras en infraestructuras y en el servicio de transporte a la demanda, metropolitano e interurbano. De esta forma, para el transporte escolar se establece una partida de 62,5 millones, para el transporte a la demanda 33 millones y para el servicio de transporte inteligente 20,1 millones. Además, en actuaciones en materia de alquiler y venta de vivienda se destina en los presupuestos 138 millones de euros con especial atención en el acceso a la vivienda de los jóvenes y en el medio rural.

2-Crecer para generar oportunidades de futuro

-Ayudas a trabajadores PYMES y autónomos. Los presupuestos para 2024 destinan 437 millones de euros para formación y capacitación para el empleo, y la economía social, 135 millones para impulsar proyectos empresariales más competitivos, y 88,9 millones en inversiones en polígonos e instalaciones empresariales e industriales. Por otra parte, se incrementa en un 21,5 %, con 7,2 millones los fondos para desarrollar servicios de asesoramiento y ayudas a la internacionalización empresarial.

-Para las áreas de Turismo y Comercio se destinan 61,3 millones para impulsar una oferta turística diferenciada y de calidad, nacional e internacional, 13,7 millones a nuevos modelos de comercio y formación de profesionales. Asimismo, para la revalorización del patrimonio cultural de la Comunidad se destinan 107 millones para su protección, difusión del español y apoyo a industrias culturales, y 49,6 millones para inversiones y promoción del patrimonio.

-Mejora del entorno natural. Para la Gestión de espacios naturales, protección de la biodiversidad e inversiones medioambientales se incluyen 395 millones de euros, y 76,5 millones para proyectos de abastecimiento y depuración de aguas. Se destinan también 136 millones a proyectos de eficiencia energética y energías renovables; y en materia de digitalización e innovación se invertirán 379 millones en investigación, innovación y extensión de tecnologías de comunicación.

3-El desarrollo rural y la sostenibilidad demográfica como base de cohesión social y territorial

-Más recursos para el sector agrícola y ganadero. La Junta destina 1.500 millones para reforzar el sector estratégico de la agricultura y la ganadería, un 11 % del presupuesto. Entre otras cuestiones, se incrementa un 51,6 % las mejoras en el sector ganadero para el que se destinan 40,2 millones, se invertirán 94,6 millones en regadíos, concentración parcelaria e instalaciones, 13,6 millones para seguros agrarios, 14,9 millones para ayudas a la sequía, se incrementa un 17,6 % los recursos para la transformación y comercialización de productos agrarios hasta 50,4 millones y se incluyen 924 millones de la PAC.

-Sostenibilidad demográfica y territorial. Los presupuestos destinan 2.304 millones de euros para el medio rural con más de 682 actuaciones. En concreto, 1.277 millones a los servicios de salud, educación y atención social, 561 millones para la adaptación de servicios básicos, transporte, vivienda, inversiones y apoyos a zonas rurales, 258 millones en apoyos para el impulso de empresas y comercio, y 213 para potenciar el patrimonio cultural y natural. Además, se incrementan los beneficios fiscales para zonas rurales en natalidad, explotaciones, agrarias, autónomos y PYMES.

- Compromiso con los municipios, diputaciones y resto de entidades. Se destinan 489 millones en servicios e inversiones con Entidades locales. Las nuevas inversiones y financiación local, y ayudas a servicios de mancomunidades contarán con 114 millones de euros, 62 millones para cooperación en inversiones y 20 millones en ayudas para la cohesión social. Asimismo, se contemplan recursos que ascienden a los 364 millones de euros para programas sociales, educativos, de empleo y economía social.

Escenario macroeconómico

El Proyecto de Presupuestos para 2024, aprobado por el Consejo de Gobierno -junto al Proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas 2024- que se remitirá mañana a las Cortes para su tramitación parlamentaria, se basa en un escenario macroeconómico, que ha sido avalado por la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) considerándolo como realista y prudente.

Este escenario macroeconómico prevé una gestión responsable del endeudamiento manteniéndolo por debajo del 20,5% del PIB de la Comunidad, 2 puntos porcentuales por debajo de la media autonómica, lo que permite liberar recursos para cubrir las necesidades de los ciudadanos; un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de Castilla y León del 1,7 %; una la tasa de paro que se situará en el 9,2 %, 1,7 puntos por debajo de la media española con una previsión para 2024 del 10,9 %; y un incremento del empleo del 1,1 %. Finalmente, el escenario financiero del presupuesto para 2024 respeta la tasa de referencia del déficit público establecido por el Gobierno de España para las Comunidades autónomas que se ha fijado en el 0,1 % del PIB de la Comunidad

Ingresos

El estado de ingresos del Proyecto de Presupuestos para 2024 revela que, de los 14.562.494 millones de euros, corresponden a Operaciones Corrientes 11.798.283 euros y a Operaciones de Capital 1.131.813 euros. La suma de ambos conceptos supone el total de Operaciones No Financieras con 12.930.097 euros que se incrementan un 5,41 %, respecto al ejercicio anterior. A esto hay que añadir el conjunto de Operaciones Financieras que ascienden a 1.632.397 euros con un incremento del 5,81 %.

Dentro de estos ingresos, las partidas procedentes de los Fondos Next Generation de la Unión Europea alcanzan los 445,26 millones de euros con el objetivo de impulsar una economía competitiva, digital y emprendedora. Estos fondos Next Generation están compuestos por el Fondo de Transición Justa con 26,78 millones, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia con 398,73 millones y por los Fondos Next Generation Desarrollo Rural con 19,6 millones de euros

En cuanto a los ingresos por deuda, esta se incrementa un 5,39% % en 2024, hasta los 1.570 millones de euros, manteniendo el nivel de endeudamiento por debajo del 20,5 % del PIB de la Comunidad.

Gastos

De los 14.562 millones de euros del proyecto de presupuesto: 12.993 corresponden a gasto no financiero y 1.569 millones de euros a operaciones financieras, es decir, la magnitud de referencia a la que deben ajustarse los programas de la Junta. En esta cuantía están incluidos los fondos de la PAC 924 millones de euros, los destinados a abonar los intereses de la deuda 343 millones y los reservados para financiar a las instituciones de la Comunidad a través del Presupuesto de las Cortes 37 millones de euros. Asimismo, la cantidad que van a gestionar las consejerías en 2024 para ejecutar sus políticas asciende a 11.689 millones de euros.