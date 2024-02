El Perfumerías Avenida da guerra al Fenerbahce en Turquía... y falta Würzburg para soñar con forzar el tercer partido (98-91)

El Perfumerías Avenida ha dado guerra al Fenerbahce en Turquía... y ha dejado claro que convertirá Würzburg en un infierno para soñar con forzar el tercer partido el próximo miércoles 28 (98-91). De esta forma, las azulonas han conseguido mirar de tú a tú al actual campeón de la Euroliga en el primer encuentro de los cuartos de final.

En la alineación de una cita tan sumamente importante, Nacho Martínez ha decidido confiar en Carter, Leo Rodríguez, Delaere, Laura Gil y Hatar. Quinteto de plenas garantías en el que solo han faltado las lesionadas Fasoula y Silvia Domínguez junto a Horvat -las dos últimas sí han viajado con el resto de la expedición-, que carece de ficha en la competición. Por su parte, la canaria ha firmado la primera canasta de la tarde después de varios fallos de su equipo tanto en la zona como en el perímetro y luego ha culminado una contra a las mil maravillas. Motivos para soñar.

Entre tanto, Anderson ha inaugurado el casillero local, pero Delaere y Carter han colocado el 2-9. Inicio bestial de las españolas ante el que McBride ha salido al rescate con un 3+1 para paliar la significativa baja de Meesseman. A pesar de los esfuerzos turcos por recortar diferencias, Leo Rodríguez ha seguido sosteniendo al bando visitante hasta que un triple de Kayla ha puesto por delante al Fenerbahce por primera vez con el 20-18. Al térimino del 1ºC, 30-24 con otro canastón de McBride sobre la bocina para sumar 13 puntos en 10 minutos. Imparable la dorsal 21.

MCBRIDE, EN MODO MVP

En el segundo acto, Collier ha metido dos tiros libres para aumentar la diferencia, aunque Prince le ha replicado por partida doble y Vilaró no se ha quedado atrás con una bandeja para rebajar el golpe a solo un punto. Ahí ha estado el tira y afloja durante un buen rato hasta que Carter ha conseguido el 41-42, pero poco ha durado el liderazgo por culpa de una McBride haciendo de estrella. Al descanso, 53-44 con un T3 de Collier de nuevo con el tiempo a un suspiro de cumplirse. Poco más se puede hacer...

Con el paso por los vestuarios, el Perfumerías Avenida se ha visto más superado por el actual campeón de la Euroliga, que ha roto la barrera mental de los 10 puntos. No obstante, las de Salamanca no se han rendido y han podido contrarrestarla por medio de Vilaró y Gil. Mientras tanto, la ex Milic ha regalado acciones destacadas y Cakir también ha regresado a la que fue su casa durante tantos años. Para los últimos 10', 77-64.

Necesidad de un milagro... que no ha llegado. Las de Nacho Martínez se han dejado el alma en Turquía, pero no han podido dar la sorpresa y eso que se han quedado a 3 unidades a falta de 90 segundos para la conclusión. Susto tremendo el que ha pegado el conjunto azulón al 'coco' del continente en su propia casa con el 94-91. 1-0 en la serie. Queda Würzburg... veremos. ¡Hay que creer!