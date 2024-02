La red social TikTok, de nuevo, investigada

No es la primera vez

La Comisión Europea lidera una investigación por falta de transparencia y por no proteger a los menores de su diseño adictivo

La Comisión Europea investiga a TikTok, ante su falta de transparencia y las sospechas de que no protege suficientemente a los usuarios menores, según ha informado la OCU, desde donde se alegran "de esa vigilancia y control, al tiempo que pedimos sanciones en caso de que se demuestre alguna infracción".

La Unión Europea investiga a TikTok... y no es la primera vez. Ya hace algún tiempo OCU, junto a otras asociaciones miembros de BEUC, denunció a la popular red, tras comprobar que las condiciones y prácticas de TikTok no se ajustaban a las normas europeas, pues no respetaban los derechos de los consumidores ni ofrecían garantías de seguridad a los usuarios (especialmente los más jóvenes). Esa denuncia dio como resultado la imposición de una multa de 345 millones de euros por incumplimiento de la normativa de protección de datos.

Ahora, es la propia Comisión Europea quien lidera una investigación por falta de transparencia y por no proteger a los menores de su diseño adictivo, no respetando la nueva Ley de Servicios Digitales,

"Desde OCU nos alegramos de esta investigación, al tiempo que insistimos en la necesidad no solo de vigilar, sino también de sancionar cualquier incumplimiento grave en el que incurran los responsables. Y debe ser una sanción ejemplar: hace apenas unos meses han pagado cientos de millones de euros, pero aunque a simple vista parece una cantidada elevada, para TikTok parece ser calderilla, pues no ha hecho mella en su comportamiento. Una sanción adecuada, según la normativa europea, debería alcanzar el 6% de la facturación mundial de la empresa".

Objetivo, menores protegidos

Desde que apareció, los usuarios más jóvenes, los menores, han convertido TikTok en su red favorita: su estética, su inmediatez y sus muchas funcionalidades (filtros, memes, música y video) juegan a su favor, pero no se puede bajar la guardia.

TikTok, como otras plataformas, ofrece contenidos que pueden no ser adecuados por su temática o tratamiento para los más jóvenes; cuenta con publicidad que niños o adolescentes no pueden identificar como tal, por no hablar de otros problemas, como los efectos negativos derivados del diseño de la plataforma, que puede fomentar comportamientos adictivos, la falta de transparencia y la poca información, señala la OCU. La suma de todo ello puede llegar a convertir TikTok en un caldo de cultivo para prácticas como el ciberbullying entre menores, el sexting, que consiste en el envío a través del móvil de fotos o imágenes con connotación sexual o el grooming, un peligro que consiste en que un adulto se hace pasar por un menor para entrar en contacto con niños y adolescentes.

"Una vez más insistimos: no se trata de demonizar la tecnología ni a las redes sociales, pero sí de tener al control, el sentido común y la seguridad como prioritarias", concluye la OCU.