Sanidad seguirá apostando por conciertos externos para reducir las lista de espera quirúrgicas

La gerente regional de Salud, Violeta Martínez Pindado, visitaba hoy Salamanca para presentar, junto al delegado de la Junta, Eloy Ruiz, al nuevo gerente de salud de área de Salamanca, Luis Alberto Álvarez Espinosa.

Funciones y trayectoria

"Tiene el cometido de llevar adelante todas las iniciativas asistenciales haciendo la coordinación y el impulso de las actividades, tanto de atención primaria, como de atención hospitalaria. En definitiva, garantizar la asistencia sanitaria y todas las prestaciones", apuntaba Martínez Pindado. Por lo tanto, Luis Alberto Álvarez Espinosa "estará en contacto permanente con los gerentes, el gerente de atención primaria y la gerente del hospital de Salamanca".

Respecto a la trayectoria del nuevo gerente de salud de área de Salamanca, es licenciado en derecho y máster en el mismo ámbito, funcionario de carrera del cuerpo superior de la administración y ha desempeñado en los últimos años su trabajo en un área de la Diputación de Salamanca relacionado con cuestiones de personal y de gestión económica.

También tiene experiencia en la administración sanitaria porque ha sido director de gestión en el Hospital Clínico de Salamanca y secretario técnico del Servicio Territorial de Sanidad en Ávila y en Salamanca.

Primeras declaraciones del nuevo gerente de salud de área de Salamanca

"Esta confianza en mi experiencia, en mi persona, es una tremenda responsabilidad, que ha sido una constante en mi carrera profesional que es la dedicación al servicio público profesional y por vocación estricta", manifestaba el nuevo gerente de salud de área de Salamanca, Luis Alberto Álvarez Espinosa.

En cuanto a las listas de espera, apuntaba que "es un problema constatado y objetivo y me consta que ya se están poniendo los medios para el análisis real del problema y sus posibles soluciones".

Soluciones a las listas de espera

Al respecto, la gerente regional de Salud, añadía que "las listas de espera constituyen uno de los problemas fundamentales que tenemos que abordar y a los que hacemos frente de manera decidida". "Es un trabajo conjunto, los resultados no son fáciles de alcanzar porque no se trata sólo de disminuir el número de pacientes que están a la espera de una intervención, sino de hacerlo simultáneamente con otros procesos que afloran en un momento determinado como problemas de salud de las personas, por eso las listas de espera se gestionan según las prioridades clínicas, es decir, espera todo aquello que puede esperar de un modo razonable, siempre desde el punto de vista clínico, mientras que los procesos que afectan a las personas y que no pueden esperar se les interviene en a la mayor prontitud posible", añadía.

En este sentido, subrayaba que " hay grandes profesionales en el Hospital de Salamanca" y recordaba que " el año pasado ya se comenzó con los conciertos externos y los autoconciertos, es decir, la posibilidad de que, de modo voluntario, los profesionales quirúrgicos también en consultas externas, anestesistas y cirujanos, puedan realizar intervenciones quirúrgicas, en consultas externas, en horario de tarde fuera de la jornada habitual, de un modo voluntario incentivado para conseguir disminuir los pacientes que están a la espera de una intervención, en esa línea seguiríamos trabajando en la Consejería de Sanidad, además de mantener las plantillas cubiertas en la medida en que sean posibles siempre en las distintas especialidades en el Hospital de Salamanca".