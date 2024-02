La nueva carta de amor de Dani Alves a Joana Sanz

Pretendía compartirla con su grupo de amigos más cercanos, pero por error la publicaba en su cuenta de Instagram y diferentes medios de comunicación no tardaban en hacerse eco de la nueva declaración de amor que Dani Alves ha hecho desde prisión. Nos referimos a Joana Sanz, que sin pretenderlo está de nuevo en el ojo del huracán tras filtrar la carta de amor con la que el futbolista brasileño la habría sorprendido por San Valentín y con la que se especula que habría querido agradecerle su apoyo durante el juicio en el que su todavía mujer declaró a su favor.

Acusado de agresión sexual a una joven en una discoteca de Barcelona el 30 de diciembre de 2022, el juicio ha quedado visto para sentencia y se supone que en pocos días se conocerá la condena del jugador, que lleva un año en prisión provisional y para el que la Fiscalía solicita una pena de 9 años de cárcel.

Y consciente de que pronto conocerá su destino más inmediato, Alves ha escrito una romántica misiva a Joana: "Dentro de mi imperfección aprendí que no puedo dedicar mi tiempo a lo que fue, sino a transformar mi energía en lo que es y lo que no es. Lo que soñaba y lo que sigo soñando: todos los caminos quiero hacerlos contigo" confiesa, asegurando que "no me equivoqué de mujer... Sí, eras tú. Sí, eres tú y para siempre serás tú".

"No hay un solo día, ni un solo momento, ni un solo plan que tú no estés" confiesa, reconociendo que lo único por lo que pide a Dios ahora es "para que llegue el día que pueda verte despertar. Nostalgia es no poder hacerlo ahora. Te amo y te siento", concluye.

Una declaración de amor que Joana borraba segundos después de haberla filtrado por error en sus historias de Instagram, y sobre la que la modelo parece no tener nada que decir. Muy seria, la canaria ha dejado en el aire en qué punto está su relación con Dani y, en su huida desesperada de la prensa se le han caído del bolsillo el teléfono y la funda de los auriculares, muestra del nerviosismo con el que afronta el inminente veredicto judicial del brasileño, sobre cuya romántica carta ha guardado un tenso silencio.

Esquiva, Joana tampoco ha salido en defensa de su todavía marido después de que diferentes testigos hayan asegurado que su intención sería la de huir de nuestro país en cuanto obtuviese la libertad provisional.