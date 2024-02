Unionistas nunca se rinde: victoria cómoda contra el Fuenlabrada para soñar con el playoff (2-0)

Unionistas nunca se rinde. Es un lema tan real como la vida misma y la victoria cómoda contra el Fuenlabrada (2-0) ha servido para soñar con el playoff de ascenso a Segunda División. De este modo, los blanquinegros han sumado su octava jornada consecutiva sin perder gracias a los goles de Álvaro Gómez y Nespral en la primera mitad.

En el once inicial, Dani Ponz ha apostado por cambiar el dibujo para pasar a un 4-3-3 con Cacha bajo palos; línea defensiva para Camus, Carlos Giménez, Erik Ruiz y Jon Rojo; en el centro del campo, turno para Javi Villar, Nespral y Adri Gómez; en ataque, Álvaro Gómez y Teijeira han arropado al '9' Etxaniz desde las bandas en busca de los tres puntos.

Con el balón en juego y tras un emotivo minuto de silencio por un socio recientemente fallecido, el barrio de San José ha disfrutado de un buen ambiente en el campo municipal. Mientras, Etxaniz ha reclamado un penalti en el minuto 2, pero el árbitro -bien colocado- no lo ha visto así. Hablando de ver, el club charro ha repartido 2.000 unidades de las 'gafas de Dani Ponz' en apoyo al técnico y el equipo para soñar con el playoff.

A pesar del dominio local, el 'Fuenla' no ha estado incómodo y ha esperado su momento para intentar hacer daño. Además, Bravo ha tratado de sorprender a Cacha desde muy lejos con una semivolea que se ha marchado por encima del travesaño, lo mismo que le ha ocurrido a Álvaro Gómez con un cabezazo. Sin embargo, el atacante salmantino no ha perdonado a la segunda con una vaselina sensacional frente a la salida de Belman. 1-0 en el 27' con polémica por si había fuera de juego... y alegría total en la grada.

RECHAZO A VERRACOS

Por otro lado, pasada la media hora, Cacha ha realizado una enorme parada a Ilies en un mano a mano después de un error garrafal de Carlos Giménez en la salida de balón. En el 35', David Alba ha cometido un claro penalti sobre Etxaniz y Nespral no ha errado desde los 11 metros para subir el 2-0 al electrónico. Todo encaminado hacia el +3 en el descanso con pitada incluida al grupo Verracos por la expulsión de varios socios del campo.

En el descanso, triple cambio de Carlos Martínez para no perderle la cara al envite a domicilio y casi le sale bien si el revulsivo Sergio Benito no cruza en exceso su disparo desde dentro del área. Asimismo, Dani Ponz ha tardado un rato más en mover ficha y lo ha hecho con las entradas al verde de Losada y Serrano. Más mordiente al verde. Ambicioso el valenciano un día más.

Finalmente, Unionistas no ha sufrido en ningún momento de la tarde y luego ha habido reparto de minutos para Slavy o Tur, dado que Adri Gómez se ha retirado al banquillo al sufrir un corte en la cara y su entrenador ha preferido no arriesgarle al tener sangre en el rostro. Entre tanto, Álvaro Gómez ha podido firmar su doblete particular si hubiera estado más acertado y Villar se ha puesto la camiseta de Rastrojo por un problema en la suya antes de ser reemplazado por Ramiro. Con todo ello, vuelta a la senda del triunfo a costa de un rival directo y delante de casi 4.000 personas. A por más... sin Losada, que ha recibido su quinta amarilla del presente curso.

FICHA TÉCNICA

Unionistas: Cacharrón; Camus, Carlos, Erik, Jon Rojo; Villar, Nespral, Adri Gómez; Álvaro Gómez, Teijeiray Etxaniz. En el banquillo: Iván (ps), Ramiro, Losada, Slavy, Planas, Tur y Serrano.

Fuenlabrada: Belman ; Sotillos, Samu, David Alba, Manu Lama; Galindo, Fer Ruiz, Bravo; Raúl Hernández, Ilies y Benítez. En el banquillo: Javi Díaz (ps), Vigaray, Cristóbal, Aarón, Sergio Benito, Reguilón, Kara, Currás y Adalberto.

GOLES: 1-0, min. 27: Álvaro Gómez. 2-0, min. 36: Nespral.

ÁRBITRO: Manuel García Gómez (colegio extremeño). Amarillas para Losada, Slavy; Sotillo y David Alba.

ESTADIO: Reina Sofía. 3.895 espectadores.