El Piensos Durán Albense es remontado en Guardo (2-1)

La gran actuación de Carlos bajo palos durante los cuarenta minutos no fue suficiente para que el equipo de Alba de Tormes lograse puntuar

El Piensos Durán Albense no fue capaz de puntuar este sábado en Guardo tras ser remontado y caer por dos goles a uno (2-1). La gran actuación de Carlos bajo palos durante los cuarenta minutos no fue suficiente para que el equipo de Alba de Tormes lograse puntuar y diese así un mazazo sobre la mesa a la hora de acercarse al play off de ascenso a Segunda División.

La igualdad entre Piensos Durán Albense y Deporcyl Guardo FS se mantuvo durante todo el encuentro y buena prueba de ello fueron los pocos goles vistos durante el encuentro. Al contrario que en el partido de ida, en el que se vieron once goles, solo en tres ocasiones fueron los jugadores de campo capaces de ver portería.

Y es que tanto el portero local como el visitante Carlos fueron protagonistas para sus respectivos equipos, evitando los goles con paradas imposibles y desesperando a unos y a otros por igual.

Pese a ello, el Piensos Durán Albense fue capaz de ver portería en la primera mitad tras una buena transición que acabó con un jugador local introduciendo el balón en su propia portería.

El resto de los tantos, sin embargo, no llegaría hasta la segunda mitad. Tras el descanso empató el Deporcyl Guardo y con empate en el marcador, el Piensos Durán Albense dispuso de dos minutos en superioridad tras ser expulsado un jugador local.

No lo aprovecharon los albenses y cuando agonizaba el partido remontaba el Guardo. Lo intentó con portero jugador el equipo albense en los instantes finales del encuentro sin acierto, cayendo finalmente derrotados y perdiendo una oportunidad de oro para acercarse al play off.