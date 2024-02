Los socios de Unionistas aprueban la sanción de cuatro de ellos durante ocho meses por las bengalas y el tifo en el derbi de filiales sin entrar al Reina

El foco de la Asamblea General Extraordinaria ha estado en la votación sobre si habría sanción para una serie de socios que lanzaron una bengala en el Anexo del Reina Sofía, desplegaron una pancarta con "aplastar al enemigo" y realizar cánticos como "puto engendro" durante el derbi de filiales entre Unionistas y el Salamanca UDS el 21 de octubre de 2023.

VERSIÓN DE UNO DE LOS SOCIOS AFECTADOS

"Agradecemos este espacio para tratar el tema. Acudimos al partido de nuestro filial con el del engendro (Roberto Pescador le ha cortado por la forma despectiva de referirse al Salamanca UDS). Animamos durante 90 minutos y recibimos un gran respaldo. Se encendió una bengala y nunca se lanzó al campo, mientras que se apagó y se puso en un cubo para no dañar las instalaciones. El testigo no sabe nada y el relato es contradictorio. Se cantan cosas del engendro y miles socios les llaman así en el día a día sin ningún tipo de sanción. Pagaremos al club la cantidad que sea por los desperfectos ocasionados. Nos oponemos a un club que falta al respeto al legado de la UDS y siempre ha intentado suplantar. Estamos condenados a entendernos entre los grupos y peñas. Le pido a la Junta Directiva que ponga el mismo énfasis que en esto en defendernos de las cargas de la Policía Nacional o a la socia que fue sancionada por una bandera contra las nazis".

DAVID RENEDO

"El grupo de Verracos es el único que causa preocupación a la Policía y a los aficionados. Alguno me intentó hasta agredir a mí. Los que habéis sido identificados seguro que sabréis la manera en la que ha sido y hay que dejar de encubrir a todos. Una persona que tengo al lado recibió una patada en Zamora por parte del mismo grupo. Es mejor actuar como hizo Sando recibiendo en el Helmántico escupitajos que lo vuestro. Los valores se demuestran de otra forma. Hay aficionados que han abandonado la grada de animación por vosotros. No representáis los valores del club. Lo de las bengalas lo podéis hacer fuera de los recintos, dentro pueden pasar desgracias. La Policía intentó evitar atropellos en el recibimiento del bus".

ROBERTO PESCADOR

"Ahora estoy hablando yo y se lanzaron once elementos pirotécnicos. Las bengalas están prohibidas, os pueden gustar o no. Yo no he estado haciendo risas cuando vosotros hablabáis. Esto no va de juzgar a un grupo, sino unos hechos concretos. Menos mal que no cayó la bengala en el césped, pero el Ayuntamiento nos llamó, vino un técnico y nos preguntó por la gente que teníamos en la grada. Llevamos años trabajando con las instituciones y la situación es que el club está muy bien visto por ellas ahora mismo. No hay ningún arrepentimiento por vuestra parte. Otros aficionados han tenido sanciones por motivos similares, pero no han apelado. Con un acta policial podíamos haber tenido hasta un cierre del campo. Nos habrían caído hasta 70.000 euros si entra Antiviolencia".

VOTACIÓN

Desestimado el recurso presentado por los socios de Unionistas. Habrá sanción de ocho meses para las involucrados en el tema del lanzamiento de bengalas en el derbi de filiales con el Salamanca UDS. 345 han sido los votos desestimados. El efecto es inmediato y no podrán entrar al Reina.

COPA DEL REY

"Ha sido dos meses fantásticos para el club y hemos hecho llenos técnicos. Pusimos gradas supletorias y se batieron récords. Lo hemos petado a nivel de redes sociales. El alcalde y el presidente de la Junta han venido por primera vez a un partido y se ha normalizado la relación con el club. Se ha potenciado la relación la Junta, Diputación o el Ayuntamiento. Se ha impulsado la imagen como referente de la ciudad y hemos crecido en el número de socios, igual que en los patrocinadores. Del Bosque me dijo que hacíamos algo fantástico por Salamanca. Se ha mejorado la situación económica del club. El beneficio nos permitirá afrontar los desafíos mejor el año que viene".

CAMISETA DEL BARÇA CON EL ESCUDO DE LA UDS

"Vimos que no podía ir en la parte delantera de la camiseta y planteamos ponerlo en otro sitio, pero el Salamanca fue al juzgado y tuvo unas medidas cautelares para que no la pudiéramos usar. El juzgado ya decidirá. Tenemos un registro de marca por ese símbolo y entendemos que no es correcto. Ya veremos lo que ocurre...".

REFORMA DEL REINA SOFÍA

"No sabemos hasta qué punto se podrá hacer, pero la sintonía es buena. Hay un problema muy claro de accesos más allá del aforo. No va solo de las gradas, también queremos poner oficinas. No podemos dar mucha información porque no la tenemos. Habrá una zonificación".

CAMBIO DE NOMBRE DEL FILIAL

"Votamos algunas alternativas en su día y si se puede concretar, mejor nos lo decís por escrito. ¿Estudiantes de Salamanca? Veo apoyo".