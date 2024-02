El Perfumerías Avenida gana al BAXI Ferrol en la vuelta de Prince (78-65)

El Perfumerías Avenida ha ganado al BAXI Ferrol en la vuelta de Prince (78-65). De este modo, la estadounidense ha contado con sus primeros minutos después de más de dos meses lesionada y su equipo ha jugado bien delante de la Marea Azul a pesar del break internacional.

En la alineación, Nacho Martínez ha decidido confiar en Carter, Leo Rodríguez, Delaere, Laura Gil y Hatar, que han visto desde la pista cómo dos agente de la Policía Nacional han hecho el saque de honor en el partido con motivo de su bicentenario. Por su parte, Betti ha firmado los primeros puntos de la tarde y Gala Mestres ha replicado a continuación, pero Laura Gil ha logrado un 2+1 y Carter ha metido un triple. Con el 12-2 y los dobles dígitos de diferencia, tiempo muerto de un ex como Lino López para cortar la sangría. Sin embargo, la cosa no ha cambiado y los T3 han reinado en la avenida de San Agustín, aunque la gran ovación del día se la ha llevado Prince al saltar al parqué, tal y como había adelantado SALAMANCArtv AL DÍA, a menos de dos minutos para que acabase el primer acto. 28-19 en el luminoso.

ALEXIS, DE VUELTA

En el segundo cuarto, Prince ha estrenado su casillero con el clásico fade away para levantar a la grada, que se ha alegrado mucho por ver a la norteamericana compitiendo. Por otro lado, Vilaró ha demostrado su buena mano desde el perímetro y el choque ha gozado de un ritmo frenético hasta alcanzar el descanso con un contudente 51-36. Triunfo encarrilado.

Con el paso por los vestuarios, el BAXI Ferrol ha intentado quemar las naves en busca de la épica frente al cuadro salmantino, pero pronto se ha visto que el Perfumerías Avenida ha tenido todo controlado y no ha sufrido ni medio susto. No obstante, las visitantes no han llegado a reducir diferencias con el 64-48 para los últimos 10 minutos. En ellos, gestión total para empezar a pensar en la visita a Turquía con el sueño de dar la campanada a costa del Fenerbahce en cuartos de Euroliga.