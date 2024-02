La paridad llega a los permisos remunerados, pero no a las excedencias: las mujeres cogen el 84%

Pese a los avances en materia de igualdad en las labores y responsabilidades del hogar, los cuidados siguen siendo cosas de mujeres en Salamanca. La paridad se ha alcanzado en los permisos remunerados, pero no en las excedencias; los hombres sí solicitan las prestaciones por nacimiento o cuidado del hijo, pero son las mujeres las que mayoritariamente piden excedencias para los cuidados familiares, sacrificando su vida laboral sin ningún tipo de remuneración.

Los últimos datos así lo reflejan. En el último año, el número de excedencias por cuidado de hijos u otros familiares dependientes en la provincia de Salamanca ha ascendido a 303; cerca del 84 por ciento ha correspondido mujeres. En concreto, han pedido excedencia 254 mujeres y solamente 49 hombres. Una diferencia que incluso aumenta respecto al año anterior cuando el 75% correspondieron a mujeres (210 y 71, respectivamente). Aumentaron las excedencias casi un ocho por ciento en 2023 respecto al año anterior, pero solo en las que solicitan las mujeres (un 21%) mientras que en los hombres descendieron (31% menos).

Las excedencias para cuidar a familiares las piden más las mujeres, pero no solo en Salamanca, también en el resto de la comunidad y del país. En todos se repite en mismo patrón. En Castilla y León, el número de excedencias por cuidado de hijos u otros familiares fue de 2.897 (2.530 mujeres y 367 hombres. En España, el número de excedencias entre enero y diciembre de 2023 fue de 54.796 excedencias (46.052 mujeres y 8.744 hombres). El 84% de las solicitudes corresponden a mujeres en el conjunto del país; en Castilla y León el porcentaje es más alto y alcanza el 87%.

La excedencia por cuidado de familiares es una forma de excedencia voluntaria que permite al trabajador solicitar la suspensión de su actividad laboral durante un periodo de tiempo para atender los cuidados de un familiar. Mientras dura la excedencia, el contrato laboral no se extingue, estará en suspenso hasta la reincorporación del trabajador. Esta excedencia se puede pedir en dos casos: por cuidado de hijos o por cuidado de otros familiares o parientes. Y pueden hacerlo trabajadores por cuenta ajena y públicos.

Sin embargo, no ocurre lo mismo con los permisos de paternidad y maternidad, que se equipararon en 2021 a 16 semanas. En estas bajas remuneradas las diferencias no solo no existen, si no que incluso los hombres superan a las mujeres. Así, según los datos del último año, la prestación por nacimiento o cuidado del menor alcanzó las 2.576 en Salamanca; de ellas 1.238 fueron mujeres y 1.338 hombres, es decir un centenar más.

El número de prestaciones por nacimiento y cuidado de menor entre enero y diciembre de 2023 en Castilla y León, ha sido de 19.458. En España la cifra se sitúa en 467.678 prestaciones. En términos anuales, respecto al mismo periodo de 2022, el número de prestaciones disminuye en Castilla y León (-1,05%) y en España (-1,28%). De las 19.458 prestaciones gestionadas en Castilla y León, el 47,50% han sido disfrutadas por el primer progenitor, habitualmente la madre, y el 52,50% por el segundo progenitor. En España, el 47,22% han sido disfrutadas por el primer progenitor y el 52,78% por el segundo progenitor.