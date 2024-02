Jehu y los pagos en el Salamanca UDS: "Me centro en lo deportivo. Cada uno tiene sus situaciones. ¿Lo mío? Es algo personal y está como debe estar"

Jehu Chiapas, entrenador del Salamanca UDS, ha analizado toda la actualidad del club en la previa del choque con el Laguna.

Semana: "Ha sido buena de trabajo, intensa y con actitud de los muchachos. Analizamos todo e hicimos buenos trabajos, por lo que nos quedamos más tranquilos que con las sensaciones después del partido. Nos falta definir".

Efectividad: "Debemos analizar el partido y entrenar. Cuando eres superior al rival de manera amplia, los jugadores son los que más la quieren meter. La realidad es que tenemos muchas acciones y hay dos o tres opciones muy claras cada jornada. El fútbol es caprichoso y no estamos teniendo suerte".

Laguna: "Nosotros no podemos pensar en goleadas o en que será fácil. Debemos marcar un gol más".

Espina - Fassani: "Seguramente sigan. También está Javi Navas o el mismo Martín Galván para ofrecer otras cosas...".

Mati: "Solo tiene un golpe. No acabó el entrenamiento, solo es un golpe. No hay más bajas. Él y Amaro lo están haciendo bien y nos dan muchas cosas. Lo que han hecho ha sido notable y casi no hay ocasiones del rival. Souley y Pablo nos abren la puerta también".

Martín Galván: "Espero que tenga ganas de demostrar cosas y hay competencia. Puede estar dentro del once".

Seguir: "Hay sensación de impotencia al acabar los partidos, pero luego lo ves y el equipo hace muchas cosas buenas. Veo todos los partidos del grupo y casi nunca ves un equipo dominante. No veo un equipo descompuesto. ¿Ascenso? Siempre lo he visto, nunca he dudado de ello".

Ser segundo: "El ascenso directo está difícil y si este equipo entra en playoff, nadie querrá jugar contra nosotros. ¿Presión? Felicito al Ávila por los 15 puntos. El objetivo es ganar nuestro partido. El resto de equipos hemos empatado y si hubiéramos ganado, otra cosa hubiera sido. No lo podemos solucionar todo y hay que ganar lo nuestro. Que pase lo que tenga que pasar en el resto. Si todos ganamos, tendremos muchas opciones".

Lovato: "No he hablado con él. Es un tema personal lo que hablo con él y hace ya tiempo que no. Es algo interno y está como debe estar".

Impagos: "Me encargo de lo deportivo, no de lo contractual. No lo gestiono. Cada uno tiene sus situaciones. No quiero decir algo que no sea verdad. ¿Te consta? Me dedico a lo deportivo. ¿Lo mío? Está como debe estar".

Puma Chávez: "Jugamos en Veracruz juntos. Es lamentable que estas cosas pasen y estamos tristes por lo ocurrido, por la familia y lo que deja. Le mando apoyo a la familia. Estamos todos con ellos".