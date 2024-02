Dani Ponz descarta a Dani Nieto, Ekaitz y Rastrojo para el Unionistas - Fuenlabrada

Dani Ponz ha descartado a Dani Nieto, Ekaitz y Rastrojo para el Unionistas - Fuenlabrada, un hecho que ya había indicado SALAMANCArtv AL DÍA a lo largo de la semana por sus molestias.

Reina Sofía: “Jugar en casa para nosotros es un motivo de alegría. Si no ganas, es no darle sentido a los dos partidos anteriores. He sido muy pesado esta semana porque es un partido muy importante”.

Fuenlabrada: “Tiene buenos jugadores y no pudimos acceder a sus jugadores en el mercado estival. Fer Ruiz es un activo buenísimo y el año que está haciendo Manu Lama es espectacular. Tiene un once muy competitivo, no solo hace daño en balón parado, también en transiciones“.

Dani Nieto: “Nos ha fastidiado porque la calidad de Dani Nieto nos venía muy bien. Estamos haciendo un trabajo paralelo con él. Ha hecho despertar a otros jugadores como Teijeira y Álvaro Gómez”.

Bajas: “Rastrojo es posible que esté la semana que viene y Ekaitz quizá la siguiente. Ya veremos todo...”.

Cambio de césped en la RFEF: "Sería un paso atrás y no se mira igual a todos los clubes. Nosotros seguimos con el objetivo de intentar quedar lo más arriba posible".