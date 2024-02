Crimen y castigo

En una de mis colaboraciones del pasado mes de noviembre escribí que la guerra de Ucrania terminaría en el momento que el Presidente de China así lo quisiera y que el exterminio de palestinos por parte del Israel en el momento en que el de los Estados Unidos dijera unas pocas palabras. Hoy escucho a “expertos” y analistas políticos decir esto mismo y no me puedo creer que no lo sabían desde el principio ¿por qué no lo decían entonces en voz bien alta? Bueno, ellos sabrán.

Sólo el Presidente de los Estados Unidos tiene la llave para lograr que la masacre de palestinos se detenga, pero estando en inferioridad frente a Donal Trump, no se puede permitir el lujo de ofender a nadie, tampoco a los judíos estadounidenses, así que se limita a afirmar a cada momento que está ‘trabajando’ en un acuerdo para el intercambio de rehenes y un alto el fuego de varias semanas entre Israel y Hamás, del poner fin a la guerra ni una palabra.

Las Naciones Unidas publican un día sí y otro también comunicados donde hacen exigencias al Presidente israelí que saben de antemano que no cumplirá y la Unión Europea sigue sin ponerse de acuerdo sobre las medidas sancionadoras al gobierno de Benjamín Netanyahu que, por estar en minoría debe plegarse a las exigencias de los grupos ultraortodoxos. Y mientras la gente sigue muriendo a miles en Gaza – casi 29.000 víctimas, hoy en día - no sólo por los bombardeos constantes, también por la escasez de infraestructuras sanitarias, de agua, de aliméntenos y sobreviviendo cada día más hacinados en una estrecha franja de terreno saturada de miseria a todas luces, pero cuyas imágenes ya ni nos indignan ni nos ofenden de tanto verlas.

Podría parecer que Israel está ganando, pero no es así. Son pocas las bajas que han causado a Hamas y pocos los rehenes que han liberados. Han muerto 200 soldados israelíes y las protestas aumentan tanto dentro como fuera del país cuya imagen en exterior se empobrece para desgracia de todos los judíos, además la debilidad de su gobierno es cada día más evidente. La pregunta es ¿cuándo terminará esta barbarie? y la respuesta es el silencio de todos aquellos que podría ponerle fin, salvo honrosas excepciones.

Todos los países han condenado los atentados sufridos por Israel y el derecho de este a defenderse y muchos han justificado el dar ‘una respuesta proporcionada’. Pero si los atentados de Hamas ocasionaron 1.200 muertes y el secuestro de 200 personas, las víctimas palestinas hasta la fecha superan las 29.000, esto supone una proporción de más de 20 a 1 ¿es esta la proporcionalidad de la que hablan? Además, si han sido escasas las muertes de terrorista de Hamas y apenas han caído 200 soldados israelíes, entonces debemos aceptar que el resto de las víctimas son civiles.

En el capítulo 21:23-25 del Éxodo, que los miembros del gobierno israelí debieran repasar podemos leer: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Heredado de antiguos códigos babilonios esta máxima es conocida como Ley de Talión (de ‘tale’ = semejante) y constituye el primer intento de establecer una proporcionalidad entre el daño recibido y el castigo que debe sufrir el malvado, por lo que es el primer intento de poner límites a la venganza de la que habla el presidente Netanyahu no ser así, como alguien ya ha advertido, porque siempre sucede así cuando hay venganza en lugar de proporción, por cada muerto palestino aparece un potencial miembro de Hamas cuando esto acabe.

Noam Chomsky lingüista, filósofo y politólogo estadounidense de origen judío, y en la actualidad profesor emérito de lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) afirmó que: En Israel y Palestina el horror y el sufrimiento añaden rocas a los muros de odio, miedo y ardiente deseo de venganza. Pero nunca es demasiado tarde para derribar esos muros. Ojalá sea así algún día.