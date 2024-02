Posibles novedades en Primera Federación la temporada que viene: podría volver el césped artificial y disminuirse el aforo a causa de los filiales

Posibles novedades en Primera Federación la temporada que viene, ya que podría volver el césped artificial y disminuirse el aforo a causa de los filiales. De hecho, así lo transmitido Joan Soteras, presidente de la Federació Catalana de Futbol y de la Primera RFEF, en Diari de Tarragona.

"No os extrañe que se permita jugar en césped artificial de unas condiciones determinadas, no cualquiera. No hay que perder de vista que hay un club de la Champions que la está jugando con césped artificial homologada por la UEFA. Se tiene que dar la opción de la Primera RFEF que haya una segunda opción porque no puede ser que haya campos que parezcan campos de patatas con su césped natural. Deberá estar homologado por la UEFA", ha dicho en el citado medio. Asimismo, cabe destacar que Unionistas se vio obligado a cambiar el tapete por exigencias de la RFEF hace unos años con un desembolso de 300.000 euros que pagaron los propios socios.

Por otro lado, sobre los aforos ha espetado lo siguiente: "Tenemos una norma que dice que los estadios tienen que tener una capacidad de 5.000 espectadores en Primera RFEF cuando comenzando por los filiales, excepto el Barça Atlètic que juega en el Johan, ninguno tiene un campo que pase de 1.000 espectadores. Hay más campos y las normas se tienen que cumplir, por eso hay que hacer un número muy bajo".