"Lo que perdamos agricultores y ganaderos en esta batalla, lo va a perder la sociedad", aseguran los representantes del campo

Los agricultores y ganaderos han vuelto a salir a las calles de Salamanca con sus tractores para reivindicar la difícil situación que están viviendo. Por ello, a las puertas de una gran establecimiento han tirado producctos extranjeros para denunciar la situación actual del sector agrario y la gran diferencia que existe entre el precio que pagan los consumidores y el que perciben los agricultores y ganaderos.

"No nos pueden venir a decir desde Bruselas, gente que no ha pisado un terreno en la vida, como mantener este entorno"

Juan Luis Delgado, presidente de ASAJA Salamanca. "Esto es un acto de concentración en una gran superficie, pero no vamos contra la marca, vamos contra todas las grandes superficies. Queremos que sea pacífica, no queremos perjudicar a la ciudad ni en sí a las grandes superficies, queremos escenificarlo. El problema que tiene el sector es un hartazgo que venimos acumulando durante muchos años y que las asociaciones agrarias hemos reivindicado continuamente, en contra de una P.A.C. que ha perdido el norte. No nos pueden venir a decir como mantener ese entorno que hemos mantenido durante miles de años agricultores y ganaderos, no nos lo pueden venir a decir desde Bruselas, desde un despacho, gente que no ha pisado un terreno en la vida. Y es lo que estamos reivindicando, que Europa cambie de rumbo, que cambie todas sus políticas, que deje de apretarnos y esas exigencias absurdas, de condicionarnos, que nos prohíban hacer lo que agronomicamente sabemos ahcer porque lo hemos aprendido de nuestros padres. Queremos que nuestra actividad siga en el futuro, para que nuestros hijos puedan seguir desarrollando esa actividad y sobre todo, y esto es muy importante para la sociedad, lo que perdamos agricultores y ganaderos en esa batalla, lo va a perder la sociedad europea".

"El ministro podría ser un poco empático"

José Manuel Cortés, presidente COAG Salamanca. "El minsitro mañana en la reunión podría decir que se prorróga la flexibilización, también que se van a cargar con aranceles los granos que están viniendo de fuera y que están hundiendo nuestro mercado de cereales, podía anunciar medidas potentes en cuanto a sanidad animal porque la EHE nos está haciendo mucho daño y parece ser que va a continuar. Nuestros ganaderos continúan con vacas con secuelas. El minsitro podría ser un poco empático y dar ayudas, que hasta ahora las que hemos tenido han sido de la Junta de Castilla y León".

"Salamanca es la provincia más ganadera de España, y como tal es un pilar fundamental de la economía"

Carlos Sánchez, presidente UPA Salamanca. "Los ganaderos están en una situación complicadísima, ha aparecido la sequía más grande que conocíamos desde el año 1992 y encima hemos tenido que sufrir una enfermedad como la EHE que ha diezmado nuestra ganadería. Estamos viendo muertes de terneros y no se han puesto las suficientes ayudas para el sector, un sector al que se le está persiguiendo desde el punto de vista sanitario. Se está sometiendo injustamente a una erradicación que no va a ser factible. Hay que dar una vuelta a la política de saneamiento a nivel nacional, la UE tiene que ver que no tiene anda que ver la ganadería de ahora con la que teníamos hace 50 años cuando se planteó ese ipo de políticas y que tienen que ser cambiadas. Salamanca es la provincia más ganadera de España, y como tal es un pilar fundamental de la economía tanto provincial como en el PIB de la UE. Damos de comer a gran parte de la ciudadanía y lo que un ganadero cobra por sus productos no tiene que ver ni de lejos con lo que un consumidor paga. ¿Quién se queda con ese dinero?"

El calendario de movilizaciones continuará para reivindicar mientras no se consigan unos objetivos que le permitan seguir, aseguran las OPAS.