Las cocinas del catering de Algo Nuevo, una oportunidad de inserción social

Las cocinas del catering Algo Nuevo bullen cada día. La empresa adjudicataria de la comida a domicilio del Ayuntamiento de Salamanca, un servicio de apoyo para las personas con dificultades en su autonomía personal; tienen además como clientes a varios centros infantiles y otras entidades. En total, de sus cocinas formadas en el barrio de Buenos Aires, sale el menú de cerca de un millar de personas.

Detrás de esos cientos de bandejas se encuentra el trabajo de 42 personas, 26 de ellas en proceso de inserción, es decir, en riesgo de exclusión social. José Matías Vicente, gerente de la empresa, explica que este proceso de inserción en el mercado laboral normalizado dura tres años. “Trabajamos con ellos tanto a nivel laboral como a personal. Un técnico hace el seguimiento y trabaja con ellos aquellas carencias que tienen a nivel sociolaboral”.

El gerente deja claro que los contratos en inserción tienen las mismas ventajas que los contratos normalizados y que todos los trabajadores cobran lo mismo. Personas migrantes, mujeres que han trabajado en la economía sumergida, personas que proceden de familias monoparentales, que han tenido algún tipo de adicción… Algo Nuevo supone una oportunidad para estas personas en situación de vulnerabilidad.

Algo Nuevo es una empresa de economía social, lo cual significa que tiene como objetivo que los beneficios se reinviertan en la propia entidad. El catering ha cumplido 25 años, y ha pasado de cocinar pinchos para bares a alimentar a un millar de personas al día. En este proceso, no se olvidan de acompañar, no solo a sus propios trabajadores en el proceso de inserción, sino también a los beneficiarios del servicio. José Matías traslada la impresión positiva de los usuarios. “Todos están contentos con el servicio. Primero, porque es una comida que se elabora diariamente, no trabajamos ningún tipo de precocinado, procuramos que sea muy próxima a sus gustos, cuidamos mucho que las cantidades de sal y de grasas no sean desproporcionadas y una nutricionista elabora los menús para que sean equilibrados y contengan todos los nutrientes. El repartidor se interesa por el estado de las personas, observa si hay algún tipo de problema para comunicarlo al Ayuntamiento o a la familia, es decir, hacemos un labor más allá de dejar la comida”.

Este compromiso con su entorno, que empezó en el barrio de Buenos Aires y se ha extendido a toda la ciudad, llega también a la sostenibilidad en forma de soberanía alimentaria. “Tenemos nuestra propia huerta, con lo cual nos abastecemos de nuestros propios productos, sin herbicidas, de la manera más natural posible. Queremos trabajar con productos de cercanía y de proveedores locales, y si no fuera posible, lo más próximo posible para ser responsables con el medio ambiente”.

Algo Nuevo se caracteriza también por la igualdad, el salario es el mismo para todos, hombres y mujeres. "Desde la persona que limpia hasta los que estamos arriba en la oficina, todos cobramos lo mismo. Es la filosofía que queremos, también la llevamos a la práctica".