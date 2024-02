Podemos vence en los juzgados al Ayuntamiento de Salamanca por "la tropelía urbanística" del Bretón

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Salamanca ha dictado una sentencia por la que anula la licencia ambiental que el Ayuntamiento de Salamanca había concedido para realizar un proyecto de residencia universitaria y aparcamiento mixto en el solar anexo a la plaza de Bretón.

La sentencia se produce tras una demanda presentada por Carmen Díez, entonces concejala de Podemos en el Ayuntamiento de Salamanca, ante las "irregularidades" que la edil detectó en el procedimiento de concesión de la licencia.

Según la sentencia, informa Podemos, el Ayuntamiento de Salamanca concedió la licencia ambiental a la empresa solicitante "a pesar de la desestimación inicial y de la presentación extemporánea de documentos, sin que el Consistorio hubiese tramitado el correspondiente procedimiento de revisión y ni siquiera realizara un nuevo trámite de audiencia". Todo ello "supuso un incumplimiento de la legalidad clara y manifiesta que, además, mermó el derecho de participación de la ciudadanía".

Un "varapalo judicial al Gobierno local del Partido Popular", añade Podemos, que se une a la sentencia, ya firme, que solo hace unos meses estimó la demanda de la asociación Comité Antinuclear y Ecologista en relación con el mismo asunto urbanístico.

Para Podemos Salamanca, en palabras de Carmen Díez, “la sentencia confirma que Podemos tenía razón desde el principio y que el Partido Popular se ha acostumbrado a una forma de gobernar Salamanca que desprecia la legalidad y el derecho de participación de las y los vecinos de nuestra ciudad”.

“Frente a este urbanismo a la carta que favorece a unas pocas empresas al margen de la legalidad, Salamanca necesita un Ayuntamiento que respete la legalidad y despliegue un urbanismo participativo y sostenible que ponga a las personas en el centro”, afirma Díez.

Podemos rechaza el proyecto que se pretende desarrollar en la zona, como es el de una residencia de estudiantes con un gran parking mixto. "Hay un exceso de volumetría, el edificio proyectado es un cubículo que ocupa toda la parcela; no se tiene en cuenta que se trata de una zona histórica. Se van a construir 5 sótanos para plazas de garaje de uso residencial y de rotación. No sería una residencia universitaria, por lo que no tiene cabida en el Plan General de Ordenación Urbana", explica.

Según Díez, que continúa participando como una militante más en la formación morada, “Podemos queremos contribuir a una solución para este solar. Desde nuestro punto de vista lo adecuado sería que este espacio fuera público, no necesariamente construido, más bien una zona verde de esparcimiento que funcionara como pulmón de la saturada zona. Hay que resolver también el problema que ocasiona el ruido del ocio nocturno entre el vecindario”, concluye.