Silvia Merchán: "Hay que ser realistas, la sociedad demanda una radio a la carta"

“A mí me gustaba mucho escribir”, comienza explicando Silvia Merchán, periodista y locutora en COPE Salamanca. Por eso decidió estudiar periodismo. Lo hizo en Navarra, sin embargo, hizo las prácticas en Salamanca, puesto que tiene familia en la provincia. Siempre ha estado ligada a la radio, desde que comenzó sus prácticas en Ciudad Rodrigo hasta que dio el salto a la COPE, donde sigue en la actualidad.

“La radio local ha sufrido un gran cambio, en especial en la disminución de la programación”, asegura. “Para mí personalmente y como profesional creo que es un error porque la programación local tira en cada ciudad, es decir el salmantino que pone la radio y le gusta, es verdad que te gusta escuchar nacional, pero realmente le interesa la información qué va a haber hoy, qué ha pasado hoy, en su ciudad o provincia, porque de alguna manera te implica”.

Otro cambio importante ha sido la forma de hacer radio, la entrada de las nuevas tecnologías tanto a la hora de hacer radio como de escucharla. “Ya no nos limitamos solamente a la antena, la directo, sino que también hacemos otro tipo de contenidos digitales”. Con la llegada de los podcast, la radio ‘a la carta’, “hay que ser realistas y las sociedades demanda esto, podcast y ‘radio a la carta’” pero tiene claro que “el mundo de la radio no va a perder la esencia, la esencia es la antena y es el directo, por lo menos para mí, porque sería muy triste que una ciudad no tenga emisoras locales, porque con ella al final estás llegando a la gente”.

“Suerte”, con es palabra es con la que Silvia define qué es la radio para ella. “Suerte de poder trabajar en ella, en algo que me sigue apasionando más con los años. Cuando yo me siento en el estudio y me dan el piloto rojo, me pongo en la piel del oyente e intento ser lo más objetiva posible y contar la verdad, o sea, porque realmente lo que lo que tenemos que hacer es contar la verdad al ciudadano”, concluye.