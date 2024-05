Ricardo Montilla: “Me gusta ser narrador, contar lo que ocurre a mi alrededor”

Locutor y jefe de contenidos, la voz de Ricardo Montilla es parte esencial de Salamanca y provincia. Después de comenzar a estudiar derecho y descubrir que su verdadera pasión se encontraba delante de un micrófono, comenzó a especializarse en comunicación mientras comenzaba a trabajar en una pequeña emisora. “Fue en Radio Alba de Tormes, estábamos unos locos al volante en un programa en el que yo me encarga de la sección de deportes”, cuenta. Ahí comenzó su vinculación a este medio de comunicación, en el que lleva trabajando casi 30 años.

En la actualidad es la voz del ‘Hoy por Hoy’ en Radio Salamanca, cadena SER, donde cada día le escuchan miles de salmantinos. “Me encanta contar cosas y contar lo que pasa alrededor. Me gusta mucho eso, ser narrador de lo que ocurre”.

Con su amplia trayectoria profesional ha vivido desde dentro la evolución de la radio en los últimos años. Lejos de vivirlos con vértigo, ha sido una especie de reto. “Reto de saber hasta dónde podíamos las emisoras de provincias adaptarnos, el invento es mágico, y se llama y se llamará siempre radio. Afrontando retos de presente, porque llegó para quedarse y llegó a una velocidad extrema, y creo que hemos cumplido con una nota extraordinaria de ser capaces con muchos menos presupuestos que las grandes emisoras a nivel nacional,adaptarnos”.

El reto de que los oyentes sigan eligiendo día a día escuchar programación local, “es un trabajo de picar piedra” para Ricardo. “Al final no importa que hagas un programa que te sacas de la chistera brillante o diferente, es cuestión de la jornada, de la credibilidad, de la cercanía, de que te vean como alguien más de la familia que se cuela, ya no solamente en el horario habitual con el directo, sino con los podcasts, y que te tengan como una persona de confianza, que les vas a contar las cosas sin edulcorantes, que no le vas a hacer añadidos que sobran, sino que intentas hacerlo más sensato posible”.

“Yo nunca tuve miedo de que la radio quedara aislada, y tengo la sensación de que es el medio que mejor sabe convivir con las nuevas aplicaciones, con las nuevas tecnologías y con el reto que supone”, destaca. La radio tiene futuro. “La radio tiene una evolución que se hace muy digerible para el oído, pero para muchos más sentidos, con lo cual eso ha augurado un futuro feliz”, concluye.