El grupo 'Métrica Pura' organiza el I Certamen de Teatro Aficionado 'Ciudad de Salamanca-Métrica Pura'

A la puesta en escena de esta entrevista le falta un protagonista. Pablo Málaga es, en Salamanca, sinónimo de teatro y sin embargo, sus compañeras en el grupo “Métrica pura” se las arreglan muy bien para darle la réplica en su ausencia. Tanto Teresa Alfonso como Isabel Ortiz de Zárate son imparables y sus voces se confunden al hablar de teatro con esa pasión que arrebata al público en cada uno de sus montajes.

Charo Alonso: ¿Cómo surgió “Métrica pura”?

Teresa Alfonso: En la pandemia, Pablo llamó a Isabel para hacer improvisaciones de las que surgió “5 segundos, 120 kilos” y ambos, una vez realizada, me propusieron el que yo los dirigiera.

Isabel Ortiz de Zárate: Los dos buscamos a Teresa antes de terminar la frase. Con esa idea salió una asociación que va más allá del hecho de hacer teatro y un grupo que no es uno de los grupos de Pablo aunque nos conocemos a través de él. Somos un grupo de teatro en el que tenemos una idea como muy clara de lo que queremos porque el hecho de ser personas maduras es importante. Somos gente que hace teatro, gente que lo difunde, que va más allá de lo que entendemos por un grupo de teatro.

T.A.: Queremos ir más allá, a medio o largo plazo queremos no solo hacer teatro, sino organizar otras cosas como este certamen que sirvan de inicio de una “escuela de espectadores”. A veces hemos discutido, hablado con otros grupos, sobre la importancia del teatro amateur frente a los profesionales. Nosotros, los no profesionales, somos los que hacemos que la gente acuda a los espectáculos. Nuestro público quizás es más emotivo, van a ver a quienes conocen, pero van al teatro.

I.Z.: Somos tres personas con inquietudes distintas de las que se esperan de un grupo de teatro ¿Por qué? Primero, porque escribimos nuestras propias obras. Ahora tenemos “5 segundos, 120 kilos” y “Al este del Edén y a este que le den” y “Monólogos a 3”. Además de seguir con “Entre dos Tierras” que son poemas teatralizados de Gabriel y Galán y que Pablo lleva años haciendo. Amamos el teatro y queremos como Asociación Cultural ir más allá.

Ch.A.: Es hermoso vuestro nombre ¿Cómo surgió?

I.Z.: Suena bien, Métrica pura, es redondo.

I.A.: Como todas las ideas, las cosas van surgiendo. Se trataba primero de dar a conocer lo que habíamos escrito, luego, cuando nos presentamos a todos los certámenes nos dimos cuenta de que no existía ese modelo en Salamanca y se nos ocurrió organizar el Primer Certamen Nacional de Teatro Aficionado “Ciudad de Salamanca – Métrica Pura”. Fíjate que se han presentado 109 grupos de 14 Comunidades Autónomas, lo cual es un éxito para ser la primera edición. Se han seleccionado cuatro obras teatrales que se representarán entre el 17 y el 24 de febrero, y el día 25, que es la Entrega de Premios y clausura, representamos, fuera de concurso nuestra obra “Al este del Edén y a éste que le den”. Se realizará en el Colegio Mayor Montellano y estamos muy satisfechos de la respuesta recibida.

Ch.A.: ¿Habéis recibido ayuda institucional?

I.Z.: No, y en honor a la verdad hemos de decir que no la hemos solicitado. Es una iniciativa que surge de nuestro grupo y que ha sido apoyada por diferentes empresas de Salamanca a quienes agradecemos mucho esta ayuda, a veces con un nivel muy humilde, pero que está ahí. Vamos a premiar con un premio en metálico y un trofeo al mejor actor principal, a la actriz principal, a los secundarios, a la mejor obra, la dirección. El jurado estará compuesto por Javier Prieto, escritor, por Santiago Rodríguez y Sara Armenteros. El visionado de las obras presentadas ha sido nuestro y nos ha costado mucho seleccionar porque eran todas muy buenas.

Ch.A.: Es un certamen de teatro amateur, aficionado ¿Por qué la gente hace teatro?

T.A.: La gente hace teatro por causas múltiples. A veces porque les ha llamado siempre la atención y no lo han hecho nunca; otras para socializar… eso sí, cuando se empieza es como una droga. Hacer teatro es trabajo, solidaridad, generosidad… en una obra uno rescata a otro, no se trata de brillar uno, sino que brillen todos… y es un trabajo cultural en el que se lee mucho. Pura cultura.

Ch.A.: Y vosotros haciendo cultura…

T.A.: Tenemos muchas ideas, hemos trabajado con la Escuela de Música y Danza haciendo escenografía, vestuario, dirección e interpretación… fue para escolares pero salió tan bien que lo repetiremos. Hemos hecho monólogos, poemas dramatizados…

Ch.A.: ¿Salamanca tiene un buen público teatral?

T.A.: Nosotros no tenemos queja, es verdad que a veces la gente solo sigue a actores muy conocidos que vienen de fuera y no tanto a los de aquí que son menos importantes, pero a la gente hay que educarla para que sepa consumir cultura y aceptar cosas nuevas. Desde mi punto de vista, Salamanca tiene una oferta cultural buena, teniendo en cuenta el número de habitantes, aunque siempre se puede ir a más.

I.Z.: Salamanca es una ciudad de 150000 habitantes con una oferta cultural muy buena, es verdad que hay algunos espacios que, en mi opinión están infrautilizados como el CAEM o el Juan del Enzina, pero quizás la ciudad no pueda aceptar más oferta. Como te darás cuenta, discutimos y discrepamos.

Ch.A.: ¡Menos mal! Ya empezaba a pensar que estáis tan de acuerdo que sois la misma voz.

I.Z.: Valoramos lo que es discutible y lo que no merece la pena discutir lo obviamos.

T.A.: Vemos lo que es importante y lo que no lo es.

Ch.A.: Como diría mi madre, vaya tres patas para un banco ¿Habéis pensado ampliar con más actores “Métrica pura”?

I.Z.: Por ahora no, si queremos hacer algún proyecto que requiera de más actores, lo haremos. Pero cuando el grupo de teatro es muy grande es difícil poner a la gente de acuerdo porque cada uno tiene su vida, sus intereses.

Ch.A.: ¿Es bueno nuestro teatro aficionado?

T.A.: Cuando nos hemos movido nos hemos dado cuenta de que fuera hay grupos buenísimos y que nosotros también podemos ofrecer algo bueno y nuevo. Quizás por eso hemos organizado este certamen que supone acercar lo que hacen otros grupos a la ciudadanía salmantina. A veces no sabes lo que hay fuera y cuando ves cosas diferentes es más fácil medirse y aprender cosas de otros grupos.

Ch.A.: Organizar un certamen no es tan fácil y lo habéis hecho solos…

I.Z.: Por ahora no queremos pedir ayuda institucional, demostramos lo que hacemos ¡Es verdad que contamos las cosas de forma muy apasionada! Hemos tenido la apuesta de empresas pequeñas y les estamos muy agradecidos porque eso tiene mucho mérito, apostar por la cultura. A quienes nos han apoyado les hace mucha ilusión estar en el cartel y queremos que sean los protagonistas porque sin ellos no podríamos hacer nada.

T.A.: Tenemos seguidores incondicionales que se sienten parte de nosotros.

Somos muy activos, no esperamos a que nos contraten, nos buscamos las cosas. Somos tres personas generosas no con el dinero, sino con nuestro tiempo, con nuestras fortalezas. Es importante tener eso claro. No somos un grupo de trabajo, somos un equipo, la suma va más allá de las individualidades, el resultado va más allá del uno más uno más uno.

Ch.A.: ¿Sabéis lo que os digo? Que además de parecerme un muy buen final para esta entrevista me parece un estupendo título para vuestra próxima obra.

Charo Alonso.