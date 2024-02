Jehu: "Me veo capacitado para seguir. Lo más importante es el Salamanca UDS y si no me veo, me hago a un lado"

Jehu Chiapas, entrenador del Salamanca UDS, ha atendido a los medios locales para hablar del partido con el Becerril.

Valoración: "Estamos insatisfechos y molestos con el empate. No es lo que buscamos, pero el fútbol es así. La pelota no quiso entrar".

Ocasiones: "Esto es más un tema de cabeza y hay que transmitir tranquilidad. Necesitamos mucho para hacer un gol y es una constante en casa. Es la misma situación y debemos gestionarlo. Mis jugadores hacen el máximo esfuerzo".

Quitar a los laterales: "Buscaba ampliar el campo y llegar dentro del área. Queríamos dar profundidad para darle otra cara al equipo. Las acciones están".

Sus sensaciones: "No estoy abatido, solo cansado. Es estresante no estar en el banquillo. Subiendo siempre ves más detalles. Si no me veo capacitado, me hago a un lado. Nos cuesta abrir los partidos. Me veo capacitado. No sabía nada de otros resultados y habría más presión".

Afición: "La afición puede estar molesta por el resultado, igual que nosotros. Los jugadores acaban exhaustos, pero hay ganas de sacar esto adelante. Esto siempre es más fácil solucionarlo juntos".

Asier: "La juventud y el desparpajo o el uno a uno te da situaciones. Confiamos y es un chico interesante. No vale solo para el 5-0".