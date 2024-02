El Salamanca UDS se pega otro guarrazo en la carrera por el ascenso contra el Becerril (0-0)

El Salamanca UDS se pegó otro guarrazo en la carrera por el ascenso contra el Becerril (0-0). De este modo, los del Helmántico fueron claramente superiores a los morados, pero incapaces de batir a un Sevi que cuajó un gran encuentro. Seguir en playoff, lo único positivo.

En la alineación, Jehu Chiapas -en la grada con Dueñas por sanción- apostó por un once muy reconocible en el que la principal novedad fue la dupla ofensiva formada por Espina y Fassani. Por ello, el mexicano salió con Jon entre los palos; línea defensiva para Miguelito, Mati, Amaro, Poveda; en el doble pivote, Cristeto y Diego Benito; en los costados, turno para Caramelo y Javi Navas; arriba, el español y el uruguayo juntos por primera vez.

Con el balón en juego, el Becerril sufrió en su contra la primera ocasión de serio peligro en el 3’, ya que Sevi tuvo que ir muy bien abajo para blocar un cabezazo de Espina después de un centro de Poveda desde el perfil izquierdo del ataque charro. Más tarde, el bando local continuó con su idea de bombardear con centros al área, especialmente con un Javi Navas que partió a banda cambiada. Asimismo, Sevi hizo otra buena parada a un testarazo de Fassani cuando el esférico se colaba en su arco casi por la escuadra.

EL SUSTO DE BENITO

Allá por el 22’, el '9' tiró un desmarque que provocó una salida en falso del arquero, le dio un pase a Javi Navas, que chutó y Sevi despejó con el pecho de manera poco ortodoxa por el bote. Entre tanto, la afición del Salamanca UDS mostró una pancarta en apoyo al mundo rural bajo el lema "su ruina, nuestra hambre" por lo ocurrido con las tractoradas en esta semana. No obstante, la ocasión de mayor peligro del Becerril fue de la mano de Diego Benito, que no se marcó en propia de milagro. El centrocampista quiso dar un pase atrás hacia Jon Villanueva, aunque le pegó sumamente fuerte y la bola no terminó en el fondo de su propia meta de puro milagro.

Por otro lado, Francis Olea varió la estructura para defender con tres centrales y dos carrileros, mientras que nunca deshecho la opción de salir al contragolpe. Sin embargo, el dominio y las ocasiones continuaron siendo del Salamanca UDS con Diego Benito y Caramelo perdonando a portería vacía. Al descanso, 0-0 con un posible penalti a favor de los blanquinegros que no pitó el colegiado. A seguir peleando en la segunda.

En el intermedio, la unica modificación la realizó Jehu al sustituir al amonestado Mati por Souley en un claro puesto por puesto en la zaga. Además, los aztecas se comunicaron con el banquillo por medio de los walkie talkies con Luis Hernández para dar instrucciones. Mientras tanto, el parón le vino muy bien al Becerril, que rompió las líneas locales para que Blanco colgase un centro a Mikel, cuyo cabezazo fue despejado por Amaro prácticamente debajo del larguero. Muy clara la ocasión del bando morado para casi dar la sorpresa en el Helmántico.

Al filo de la hora de contienda, Nacho sufrió un problema físico y se tiró al maltrecho verde antes de ser relevado por Toquero y el Salamanca UDS cambió su estructura al retirar a sus dos laterales por Martín Galván y Pablo Fernández, evolucionando a un 4-3-3 con el charro y Javi Navas en las alas de la zaga aparentemente -dependiendo de la situación de juego-. Asimismo, Caramelo, ubicado en la zona derecha del ataque, y el abulense fallaron con todo a favor en boca de gol por partida doble. Luego, un pitado Gustavo entró de refresco por Diego Benito y el público descargó su furia con cánticos contra Dueñas al ritmo del "vete ya".

Entre tanto, Souley envió un balón al palo en un córner y el canterano Asier gozó de minutos en busca del triunfo. Por su parte, Amaro vio como un contrario le privó del 1-0 al despejar la pelota cuando se metía dentro. Finalmente, empate y pitos como despedida carnavalera con Fassani fallando dos ocasiones en el 95' dentro del área chica.

EMPATE DEL SANTA MARTA

Los de Alonso Fernández consiguieron sacar un punto del campo del filial del Burgos gracias a Lucas, que firmó el 1-1 en respuesta al tanto local.

FICHA TÉCNICA

Salamanca UDS: Jon; Miguelito (Pablo, min. 59), Mati (Souley, min. 46), Amaro, Poveda (Martín Galván, min. 59); Caramelo, Cristeto, Diego Benito (Gustavo, min. 73), Javi Navas (Asier, min. 80); Espina y Fassani.

Becerril: : Sevi; Nacho (Toquero, min. 57), Simal, Sierra, Arranz; Alberto, Isma (Nachín, min. 68), Blanco (Ricardo, min. 82); Mikel, Amado (Fran Bonalde, min. 82) y Moha.

GOLES: Sin goles.

ÁRBITRO: Guillermo Maté Rincón (Segovia). Amarillas para Mati y Diego Benito.

ESTADIO: Helmántico.