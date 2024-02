Unionistas deja sin liderato a la Ponferradina y está a un paso de obrar una remontada histórica en El Toralín (1-1)

Unionistas ha dejado sin liderato a la Ponferradina y ha estado a un paso de obrar una remontada histórica en El Toralín (1-1). De este modo, los salmantinos han empatado en un estadio mítico con un gol de Jon Rojo cerca del pitido final, pero han podido darle la vuelta al marcador.

En la alineación, Dani Ponz ha decidido confiar en Cacha entre los palos; línea defensiva compuesta por Camus, Ramiro Mayor, Erik Ruiz, Jon Rojo; en el doble pivote, turno para Javi Villar y Tur; en los costados, Álvaro Gómez y Teijeira; arriba, la dupla Losada - Etxaniz ha salido de inicio al verde.

Con el balón en juego, poco se ha tardado en ver la clara superioridad local, aunque sí que es cierto que la primera ocasión la ha tenido Etxaniz con un remate forzado de espuela que ha blocado Andrés Prieto. Sin embargo, los blanquiazules se han encomendado a Dacosta y han abierto la lata. El extremo zurdo ha hecho daño por su banda al irse hacia dentro y sacarse un golpeo que ha sido imposible de detener por Cacha, que únicamente ha podido ver el balón entrar en su portería. 1-0 y jarro de agua fría.

Hablando de agua, diluvio universal en Ponferrada, aunque el césped ha drenado a la perfección en el arranque. Por otro lado, Longo, Andújar, Borja Valle o el propio Dacosta, que ha requerido de asistencia médica por un golpe, han intentado ampliar la renta, pero sus ocasiones se han ido al limbo por fortuna para los de fuera. Entre tanto, Losada ha replicado y Jon Rojo ha dispuesto de la más clara para los suyos con una pelota que se ha estrellado en la parte posterior del larguero.

SIN MEJORÍA

En el 36', Dacosta se ha tirado al impoluto verde de El Toralín por una lesión y Yeray le ha dado relevo. Malas noticias para el atacante zurdo y baja sensible en los interes bercianos. Por su parte, Cerdá ha tratado de emular a su compañero para repetir la acción del 1-0, aunque no se ha mostrado acertado de cara a puerta y el marcador no se ha movido hasta el descanso. Los ánimos, caldeados por las decisiones arbitrales en pleno Carnaval.

En el intermedio, Dani Ponz ha movido ficha y ha quitado al amonestado Tur por Nespral. Asimismo, el línea ha anulado un tanto de cabeza de Cerdá por fuera de juego a pesar de las quejas de la SD. Al filo de la hora de contienda, el mítico Yuri de Souza ha cumplido 500 partidos defendiendo la zamarra blanquiazul y se ha llevado una fuerte ovación. Entre tanto, Dani Nieto y Giménez han sustituido a Teijeira y Ramiro en busca de puntuar a domicilio.

No obstante, Dani Nieto no ha tenido buenas sensaciones al saltar al pasto con miradas continuas al banquillo, gestos de incomodidad y pequeñas carreras para probarse. De hecho, solo ha durado 10 minutos en pie porque Planas le ha reemplazado y el dorsal 10 se ha retirado directamente al vestuario por sus molestias físicas. Por último, Dani Ponz ha introducido en el 83' a Slavy, justo después de que Yuri perdonase la vida a Unionistas en una contra. A renglón seguido, Jon Rojo ha igualado las tablas con el 1-1 en un posible fuera de juego. Locura entre los 300 hinchas desplazados y prisas en el líder. Además, solo Andrés Prieto -con un vuelo sin motor- ha impedido el 1-2 a chut de Álvaro, lo que habría significado el éxtasis total en El Toralín. Finalmente, enorme +1.

FICHA TÉCNICA

Ponferradina: Andrés Nieto; Nil, Longo (Yuri, min. 58), Igbekeme (Díez, min. 82), Borja Valle; Dacosta (Yeray, min. 36), Cerdá (Clavería, min. 82), Markel, Carrique; Lancho y Andújar.

Unionistas: Cacha; Camus, Ramiro (Giménez, min 62), Erik, Rojo; Álvaro, Villar, Tur (Nespral, min. 46), Teijeira (Nieto, min. 62) (Planas, min. 72); Losada y Etxaniz (Slavy, min. 83).

GOLES: 1-0, min. 4: Dacosta. 1-1, min. 83: Jon Rojo.

ÁRBITRO: Fernando Román Román (colegio de Palencia). Amarillas para Nil, Prieto, Valle, Cerdá, Igbekeme; Jon Rojo y Tur.

ESTADIO: El Toralín. 5.762 espectadores.