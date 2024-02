Respuesta masiva a la gran fiesta de Carnaval en El Tormes

El Centro Comercial El Tormes ha sido testigo hoy de una respuesta masiva en el inicio de las actividades de Carnaval, con miles de personas disfrutando de la Gran Fiesta de Carnaval junto al popular locutor Jimeno de Cadena100 y participando en la emocionante gymkhana que recorre todo el Centro.

El ambiente festivo del Carnaval ha inundado los pasillos de El Tormes mientras Jimeno hacía las delicias de su público con una fiesta llena de música, baile, concursos, regalos y diversión. Familias enteras se han unido a la celebración, recorriendo todos los rincones del centro y superando los retos de la gymkhana.

Pero los carnavales no terminan hoy en el Centro Comercial El Tormes. Mañana domingo 11 de febrero, la diversión continuará con la Sociedad Estudiantil Criminológica de la Universidad de Salamanca (SECUSAL), que ha preparado el segundo juego inmersivo "Las flechas de Cupido", donde los participantes resolverán un misterio al estilo del famoso juego Cluedo. Y después del fin de semana, el ritmo carnavalero seguirá en El Tormes. El lunes 12 de febrero (día no lectivo) a las 18 h, se celebrará el tradicional concurso y desfile de disfraces, con increíbles premios para los mejores disfraces. El broche final del Carnaval en El Tormes tendrá lugar el martes 13 de febrero (también día no lectivo), con un taller de máscaras en dos horarios: a las 18 h y a las 19:30 h.

El Centro Comercial quiere ofrecer a las familias salmantinas un espacio para vivir y celebrar la fiesta de Carnaval a lo grande.