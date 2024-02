Dani Ponz y la afición de Unionistas: "No podíamos perder. Han estado cantando a favor de la Ponfe y es el fútbol que queremos"

Dani Ponz, entrenador de Unionistas, ha atendido a los medios salmantinos que se han desplazado hasta El Toralín esta jornada.

Valoración: "Los dos inicios han sido malos y luego hemos ido a mejor. Nos hemos hecho con el mando del partido y hemos sumado situaciones de peligro. Hemos crecido en los malos momentos y podíamos haber tenido más fortuna. Han estado dañados con el gol. Estamos contentos".

León y Ponferrada: "Esto habla bien del equipo y hemos competido bien. Podíamos hablar hasta de una victoria".

Polémica en el gol: "No lo he visto. ¿Fuera de juego por dos metros? Si es como dices, los árbitros son como nosotros y sus erores son menores que los de los jugadores. En León veía complicado que nos empatasen, mientras que aquí sí ha habido ocasiones. Eso no empaña el trabajo de nuestro equipo. No me siento perjudicado o beneficiado".

Victoria: "Andrés ha hecho un paradón y por eso juego en estec equipo. Lo mejor es el nivel de competitividad que ha tenido y lamento esa falta de acierto. He visto pases clarísimos que no han ido a su sitio y eso es por la juventud de algunos de nuestro futbolistas".

Dani Nieto: "Ha sentido molestias en la rodilla y ha intentado seguir, pero no ha podido. Veremos el alcance...".

Giménez y Nespral: "Carlos estaba malo y nadie es imprenscindible. Lo de Héctor hemos visto la posibilidad de que saliera y Tur tenía amarilla".

Afición: "Es una pasada lo suyo y veía que no podíamos perder. Han estado cantando a favor de la Ponferradina y es el fútbol que queremos. Esto puede ser muy grande en un corto plazo".